Nove figli e il decimo in arrivo: ‘6voltemamma’ racconta sui social la sua famiglia, “sclerate comprese”

Verona, 11 gennaio 2025 – In un momento storico nel quale poche coppie scelgono e riescono a formare una famiglia numerosa, quella di Giorgia Mosca è diversa: l’influencer veronese, nota su Instagram con il nome ‘6voltemamma’ ha annunciato ai suoi follower di essere in attesa del suo decimo bambino. Il nome, dunque non è – e non sarà – aggiornato: “Sì, 9voltemamma, ma non cambio nome”, scherza sulla bio del social. Anche se, almeno quella, diventerà presto ‘10voltemamma’.

Mosca racconta tra i post la vita della sua numerosa famiglia, “sclerate comprese”. L’ultima pubblicazione, risalente a pochi giorni fa, mostra tutta la ‘squadra’ raccolta sul divano di casa, davanti a un albero di Natale: tutti – compresi i più piccoli – alzano un finto giornale che annuncia “Baby 10 coming soon”. I follower non hanno tardato a reagire alla lieta notizia: “E mio marito non vuole neanche il terzo!”, scherza una mamma; “È uno scherzo?”, si chiede un’altra utente; “Tanta stima”, commenta una donna.

L'annuncio sui social (Instagram)

Ma c’è anche chi si sente di criticare, o quantomeno non condividere, le scelte della famiglia Mosca. “Congratulazioni, però per me anche no – è il commento di una donna – Penso sia già difficile con 9 (non li avrei mai fatti ma appunto è una scelta personale) anche se lavori da casa, ma ci sono gli accompagnamenti a scuola, allo sport… come vi gestite?”. “E poi – continua – durante la gravidanza immagino la tua stanchezza di pensare a quelli più piccoli, spero che abbiate aiuti tra tate e nonni… e fare il paragone come ho letto in altri commenti circa genitori che stanno tutto il tempo a lavoro e li lasciano dai nonni non li sembra corretto perché c’è anche chi ha studiato una vita e ha un lavoro che gli porta via tempo”. Infine, la polemica: “Ora, se non ci fossero stati ‘sti benedetti social, che avresti fatto?

Non è tardata la risposta di mamma Giorgia, che esordisce sottolineando il rispetto di quest’opinione diversa, sperando che anche la sua sia altrettanto rispettata. “Ho sempre desiderato una famiglia numerosa fin da piccola. I social tanto decantati non li avevo o meglio non li usavo pubblicamente fino al sesto figlio, quindi erano già tanti prima e lo sarebbero stati con o senza. Mio marito lavora e se questi social portassero tutto sto introito – spiega – probabilmente mi farebbe da manager o supporto come tanti altri invece si alza di notte e va al lavoro fino alla sera”. “Non mi segui – continua Mosca – sennò ti accorgeresti che babysitter non ce ne sono, aiuti in casa esterni nemmeno, c’è mia mamma, lei mi aiuta se mi devo spostare tra scuola, sport eccetera. La maggior parte delle volte c’è lei se non c’è non faccio niente di difficile: prendo i bambini li metto in macchina e vengono via con me”.

Giorgia Mosca e suo marito (Instagram)

La famiglia Mosca è composta da sei femmine e tre maschi: l’ultima arrivata (per ora) è Ginevra, nata nel gennaio 2024. Il penultimo, Matteo, ha visto la luce meno di un anno e mezzo prima, il 26 luglio 2022. Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha condiviso un post per congratularsi con Giorgia e suo marito, chiamando la loro una “famiglia eccezionale”.

6voltemamma condivide con i suoi follower i ricordi felici, ma anche quelli tristi. Scorrendo nel feed si può scorgere una foto di una piccola Giorgia, in braccio a un ragazzo che è il fratello maggiore. L’influencer sottolinea che è ricordando lui, scomparso quasi 33 anni fa, che comincia il suo libro ‘6 volte mamma +2’. “Mai avrei pensato che l’anno dopo, 10 giorni prima del mio e 12 prima del suo compleanno sarebbe uscito di casa senza ritornare mai più – scrive sotto alla foto – Ricordo oggi come ieri le candeline che ho soffiato al posto suo, con i suoi amici”.