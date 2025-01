Paura a Verona: donna picchiata in strada dall’ex compagno

Verona, 1 gennaio 2025 – Attimi di paura vera per una donna aggredita dall’ex compagno a Verona: l’uomo, un 37enne marocchino, era sottoposto dallo scorso agosto a divieto di comunicazione e avvicinamento, ed è stato arrestato per la violazione dello stesso. A condurre l’arresto è stata la Polizia di Stato di Verona.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha incontrato la ex e l’ha poi aggredita. A dare l’allarme è stata una donna residente in zona, preoccupata per le urla provenienti dalla strada e dalle richieste di aiuto. Nel frattempo, la vittima dell’aggressione è riuscita a rifugiarsi in un giardino condominiale, non prima tuttavia di essere stata seguita e colpita con due pugni al volto.

Le volanti della Questura hanno quindi arrestato il 37enne: il giudice ha già convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nel comune di Vigasio.