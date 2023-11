Aperto a Verona il primo supermercato senza casse in Italia: ecco come si fa la spesa con i pagamenti “invisibili”

Verona, 8 novembre 2023 – Addio alle code in cassa per pagare la spesa. Potrebbe essere questa la sintesi del nuovo supermercato a marchio Tuday Conad, inaugurato stamani a Verona alla presenza dei responsabili della cooperativa trentina Dao, partner del marchio Conad. Una cooperativa che gestisce per conto di oltre 230 punti vendita associati nel nord-est e tra i fondatori di Eurospin. A fornire l'infrastruttura tecnologica per gestire i flussi di pagamenti “invisibili” e cashless, si legge in una nota, è stata la paytech Nexi.

La spesa con i pagamenti “invisibili”

Nel punto vendita con insegna Tuday Conad si potranno scegliere i prodotti, riporli in borse, zaini o nelle proprie tasche. Telecamere e bilance intelligenti riconosceranno quanto scelto da ogni cliente, che potrà visualizzare gli acquisti su appositi totem una volta raggiunta l'area di pagamento, che avverrà in modo esclusivamente digitale, o con carte di ogni circuito oppure con un'apposita app. Il tutto senza la necessità di passare la spesa sul nastro. All'apertura del punto vendita di Verona, che si estende su una superficie di circa 200 metri quadri, ne seguirà una seconda a Trento.

Come si paga senza le casse

L'ingresso al punto vendita è libero e durante la spesa la clientela potrà prelevare dagli scaffali i prodotti che intende acquistare e poi uscire, senza necessità di passarli al nastro cassa. In tutto il negozio, appositi sensori identificheranno gli articoli scelti e li aggiungeranno al carrello virtuale, fino al momento del checkout. Agli appositi totem di pagamento il saldo avverrà in modo esclusivamente digitale: sarà possibile pagare con carte di credito di ogni circuito oppure con la app “Tuday Prendi & Vai”. Per concludere il pagamento basterà scansionare il QR code generato in app sotto i totem di uscita. L'identificazione dei prodotti comprati dal cliente e la procedura di addebito vengono gestiti da XPay, il gateway di pagamento di Nexi.

Il primo autonomous store italiano

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto l’amministratore delegato di Dao, Alessandro Penasa, che ha voluto ribadire come: “Aprire il primo autonomous store italiano è per noi di Dao, la più piccola delle cooperative della famiglia Conad, motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Con Nexi abbiamo risolto un dilemma particolare – prosegue Penasa – per un negozio cashierless: costruire un sistema di pagamento o, meglio, più sistemi (qualunque sia la volontà del cliente), tanto evoluti e fluidi da renderli invisibili”. A tal proposito Dirk Pinamonti, responsabile dell’e-commerce per Italia e Grecia di Nexi: “Questo progetto è un'altra prova concreta della nostra capacità di offrire esperienze d'acquisto pratiche e innovative delle quali il pagamento diventa una parte integrante, sempre più comodo e veloce, oltre che sicuro”.