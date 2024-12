Arcevia, domani si svelerà il restauro della Santissima Trinità, Santo e le anime purganti

Arcevia (Ancona) – o ad Arcevia per la presentazione ufficiale del restauro del dipinto “Santissima Trinità, Santo e le anime purganti”. Quest’opera seicentesca, di autore ignoto, raffigura la Santa Trinità, la VerginAppuntamento domani (ore 17:30) nella suggestiva cornice della collegiata di San Medarde Maria, un Santo Papa e le anime purganti, ed è conservata nel secondo altare di destra della chiesa. L’inaugurazione, che avrà luogo all’interno della chiesa, vedrà la partecipazione del parroco Don Mario Camborata e di Gilberto Polverari, curatore del progetto, insieme al sindaco Marisa Abbondanzieri e alle rappresentanze amministrative. Il restauro, condotto dalla restauratrice Antonella Celli e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche (Sabap Marche), si sta per concludere dopo due mesi di lavoro. L’intervento ha permesso di rimuovere spesse stratificazioni di sporco e strati protettivi alterati, accumulati nel corso dei secoli, restituendo alla comunità l’opera nella sua bellezza originale. La serata sarà ulteriormente arricchita dall’intervento musicale di Melissa Buccella (alias Meglio Naturale), che contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva per celebrare la bellezza ritrovata dell’opera. “L’incontro – spiegano gli organizzatori - sarà un’occasione unica per tutti gli appassionati d’arte, i cittadini di Arcevia e i visitatori di scoprire da vicino la bellezza ritrovata di un’opera che racconta secoli di storia e di fede. Grazie al contributo di benefattori e al lavoro di professionisti, questo capolavoro potrà continuare a ispirare e arricchire spiritualmente le generazioni future”