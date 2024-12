Loreto splende per il Natale 2024, partito il calendario delle festività

Loreto, 10 dicembre 2024 - “Loreto splende” per il Natale 2024. Fino all’Epifania la città mariana sarà animata dal ricco calendario di iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale lauretana, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura, per la celebrazione della festività più attesa dell’anno.

Grande ritorno, quest’anno, degli eventi nel teatro comunale riaperto nell’ottobre scorso, spazio privilegiato per rappresentare il fascino della cultura musicale e teatrale natalizia. Non mancheranno le iniziative per i più giovani, grazie a una delle novità di quest’anno: l’Escape room, anch’essa a tema natalizio, organizzata nei locali del Bastione Sangallo, dal titolo “La lista perduta: riuscirai a salvare il Natale?” in programma sabato 21 e domenica 22 al bastione.

Bambini e ragazzi dovranno usare tutte le loro abilità per risolvere indovinelli e trovare oggetti importanti per aiutare Babbo Natale a consegnare in tempo i regali. Sabato 14 alle 17 nella sala Macchi “Il Giubileo attraverso la sua storia e le sue parole” con don Luca Ferro. Domenica 22 alle 17.30 al teatro comunale è di scena il concerto di Natale della banda musicale “Città di Loreto”.

La Vigilia di Natale dalle 14 alle 16 nel quartiere di Villa Costantina – Montorso Babbo Natale regalerà delizie ai bambini e dalle 15 alle 20 sarà in piazza Kennedy a Villa Musone. Il Babbo si affaccerà anche domenica 15 nel quartiere Costabianca. Il 26 il 12esimo concerto di Natale nella chiesa della Sacra famiglia alle 21.15, un festival di carole e letture natalizie con il coro Vox phoenicis e l’associazione Nuovi linguaggi. Il programma degli eventi si concluderà il 6 gennaio con la tradizionale sfilata delle Befane nel centro storico a cura del gruppo ricreativo Arcobaleno e la partecipazione del gruppo folkloristico “Li matti de Montecò”.

Diverse le mostre allestite nella sala Marziali, arco di Porta Romana. Importante come sempre il supporto della Pro Loco Felix Civitas Lauretana e dei Comitati di quartiere, oltre a quello degli sponsor Fondazione Opere Laiche Lauretane, Fondazione Carilo, Loreto Multiservizi e Amat. Dal 14 dicembre al 6 gennaio “Frammenti di Natale: presepe arte popolare e fede” a cura della Pro loco e di Enzo Baia.