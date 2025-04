Ancona, torna la Fiera di San Ciriaco: tutte le novità dell'edizione 2025

Ancona, 22 aprile 2025 – Torna uno degli appuntamenti più attesi della città di Ancona: la Fiera di San Ciriaco, in programma dal 1 al 4 maggio, si presenta quest’anno con una veste rinnovata e un nuovo slogan, “da mare a mare”.

Luoghi principali della fiera

La fiera si snoderà lungo Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e Piazza Pertini, per concludersi idealmente in Piazza della Repubblica, dove si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle civiche benemerenze. Novità di questa edizione è l’organizzazione, per la prima volta completamente affidata ad Ancona Servizi, e la nuova immagine grafica firmata da Gio.Com. Servizi per la Comunicazione, che reinterpreta in chiave colorata l’iconica sagoma della Cattedrale di San Ciriaco.

Partecipazione ed eventi

I quattro giorni di Fiera vedranno la partecipazione di oltre 460 espositori: la tradizionale fiera commerciale lungo Viale della Vittoria, la campionaria e l’artigianato in Corso Garibaldi e Piazza Cavour, mentre Piazza Pertini ospiterà il ‘San Ciriaco Street Food’ con stand gastronomici e musica live.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano la “Tombola di solidarietà” in Piazza Diaz, domenica 4 maggio, e lo spazio dedicato alle tipicità di mare nel canalone di Piazza Cavour, pensato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Agevolazioni e servizi per i visitatori

Per i visitatori e i turisti sono poi previste agevolazioni e biglietti ridotti per la mostra “Rinascimento marchigiano” alla Mole Vanvitelliana. Saranno inoltre attivi bus navetta, un orario prolungato per i parcheggi e alcune modifiche alla viabilità per agevolare gli spostamenti nei giorni della manifestazione.