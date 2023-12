Castelfidardo, una serata in memoria di Luca Catena

Castelfidardo, 5 dicembre 2023 – È con Luca nel cuore che si sfoglia la prima pagina di Natalfidardo. Al collega ed amico Luca Catena che avrebbe festeggiato in questa data il 49esimo compleanno, è dedicato lo spettacolo in scena al cinema teatro Astra di Castelfidardo stasera alle 21 cui hanno aderito tanti artisti che con lui condividevano la passione per la musica. Un concerto pieno di valori e sentimenti: c’è un doppio motivo per esserci, dato che la raccolta fondi va a favore dello Iom, Istituto Oncologico marchigiano.

Ben 25 gli artisti che si alterneranno sul palco: Giammarco Polini, Manuel Virtù, Paolo Sorci, Alex Berti, SaraJane Ghiotti, Michele Bramucci, Serena Api, Rosa Sorice, Letizia Ciaccafava, Mauro Cimarra, Marco Lorenzoni, Andrea Morandi, Luca Mattioni, Israel Freire Luigino Pallona, Antonino DeLuca, Giacomo Rotatori, Claudio Mangialardi, David Padella, Silvia Badaloni, Diego Pirchio, David Uncini, Dario Aspesani, Lara Giancarli e Davide Bugari. Le sue note meravigliose, di un musicista pieno di talento, riecheggeranno per sempre nel cuore e nelle menti di chi ha avuto l’onore di ascoltarle.