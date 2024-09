Jesi, è ancora Festival Pegolesi Spontini. Ecco l'escape room con Pietro Piva

Jesi (Ancona), 3 settembre 2024 - Spontini, Pergolesi e un cartellone multidisciplinare che attraversa epoche e generi musicali, sperimentando nuovi format e forme artistiche. Intorno al tema “Ci vuole un albero” prosegue fino al 18 settembre il viaggio del XXIV Festival Pergolesi Spontini curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini, che questa settimana propone otto appuntamenti. Si parte domani su sei turni da pomeriggio a sera, con il gioco di squadra ideato e condotto da Pietro Piva, aperto a ragazzi dai 10 ai 16 anni e agli adulti. In collaborazione con la Scuola Musicale G.B. Pergolesi, “Pergolesi Escape Room” trasforma il Teatro Pergolesi in un labirinto in cui la via di fuga si guadagna cercando la chiave musicale, tra enigmi, segreti, storie da ricostruire. I partecipanti avranno un’ora di tempo per esplorare, scoprire strani oggetti, risolvere velocemente una catena di misteri, ritrovare lo spartito perduto e infine trovare la via di fuga. Il cartellone prosegue poi giovedì alle 21 al Teatro Moriconi, con il concerto “Around Pergolesi” in cui il trombettista e compositore Giovanni Falzone, tra i protagonisti del jazz italiano ed europeo, reinventa lo “Stabat Mater”, capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi. Venerdì è il giorno dedicato “Pergolesi Ritrovato” con Ottavio Dantone sul podio dell’Accademia Bizantina, il soprano Valeria La Grotta e il baritono Omar Montanari in concerto al Teatro Pergolesi alle 21: in prima esecuzione in epoca moderna saranno eseguite una nuova Sinfonia e cinque arie inedite tratte dalle versioni del 1732 e 1734 de Lo frate nnammorato di Pergolesi, frutto di due fortunati ritrovamenti confluiti nella recente pubblicazione dell’edizione critica nell’Edizione Nazionale delle Opere di Pergolesi. In programma, anche musiche di Ragazzi, Conforto, Scarlatti, Caballone, Tritto. Alle 18 alle Sale Pergolesiane la presentazione del volume “Lo frate nnammorato” a cura di Eleonora Di Cintio, con l’esposizione di uno dei manoscritti ritrovati. Il 7 settembre alle 18 alla Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti, inaugura “Aletheia (Ovvero lo svelamento di una verità profonda)”, mostra fotografica di Marco Pozzi dedicata al progetto “OperaH” laboratorio di Teatro sociale e danza movimento terapia. La mostra sarà aperta fino al 29 Settembre dal martedì alla domenica (10-13; 16-19). Sempre sabato, alle 21 al Teatro Moriconi, c’è il concerto “Oltreoceano” con la prima esecuzione assoluta di musiche di Giancarlo Aquilanti, compositore italiano e docente presso l’Università di Stanford, eseguite al pianoforte da Marta Tacconi. Domenica sono due gli appuntamenti. Alle 11 al giardino di Villa Honorati c’è il Quartetto Aestus per il primo dei quattro concerti “Residart” con giovani ensemble da camera, ospiti del Festival grazie a Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e a Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi. Alle 21 al Teatro Pergolesi c’è il concerto “Tributo ad Hans Zimmer. Viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca degli echi della Terra”, direzione e arrangiamenti Stefano Campolucci, testi a cura di Sergio Cardinali, con l’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi e gli Attori della Scuola Musicale G.B. Pergolesi – sezione teatro. Info e biglietti: 0731 206888.