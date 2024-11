Jesi, ritorna la 'Cultura vien viaggiando': domani 'West Usa on the road’

Jesi (Ancona), 7 novembre 2024 – Torna l’appuntamento con “La Cultura Vien Viaggiando” , la rassegna dedicata alle esperienze di viaggio, alla scoperta di posti unici al mondo, organizzata dall’associazione Centro Turistico Giovanile (Ctg) “Vallesina” Aps di Jesi e in programma ogni venerdì dal 8 al 29 novembre, alle 21.15, all’auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. Si inizia domani con ‘West Usa on the road’ di Federica Casalino e Michele Luconi. “Il format – spiegano gli organizzatori - è nuovo ma rimane sempre il ciclo di quattro incontri dedicati ad altrettanti viaggi in quattro Paesi diversi, raccontati dai viaggiatori attraverso materiale, foto e video prodotto durante la loro esperienza, guidando i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e di località inconsuete, fuori dalle tradizionali rotte commerciali dove fare turismo spesso significa anche integrazione e solidarietà. Le immagini e le sensazioni provate dai protagonisti saranno trasmesse al pubblico attraverso il racconto di attimi, gusti forti e sapori pieni dell’avventura”. «Anche quest’anno - riferisce il presidente del Ctg Vallesina Gualdoni Maurizio – è presente la collaborazione con l’associazione 'I Borghi più Belli d’Italia delle Marche' a seguito dell’accordo di collaborazione stipulato a livello nazionale tra il Centro Turistico Giovanile e l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia” con l’intento di far conoscere e promuovere sia sul territorio locale che quello nazionale la conoscenza turistica dei borghi marchigiani con le sue tradizioni e le sue eccellenze». Quattro saranno i borghi ospiti e precisamente Frontino, San Ginesio, Arcevia e Montefiore dell’Aso, presenti per ciascuna serata con i loro rappresentanti che illustreranno il loro borgo con un breve video. Saranno chiamati ad intervenire anche i protagonisti dei viaggi che racconteranno al pubblico le loro impressioni ed emozioni di viaggio, portando con loro e mostrando ai presenti anche gli oggetti più caratteristici e significativi del luogo. L’ingresso libero e contingentato.