Maiolati, proseguono le celebrazioni Spontiniane: domenica concerto e danza

Maiolati Spontini (Ancona), 10 ottobre 2024 - Nuovi appuntamenti delle Celebrazioni spontiniane con la Fondazione Gaspare Spontini: previsti per domenica prossima il concerto dell’orchestra e l’incontro con il campione Alessandro Ragaini e i talenti dello sport domenica. Le note musicali, i passi di danza ma anche la testimonianza e il racconto dei giovani talenti dello sport. È il mix che allieterà domenica prossima, con inizio alle 16, il pubblico che vorrà essere presente al Teatro comunale di Maiolati Spontini per l’evento “Musica e danza per la solidarietà”, il cui ricavato sarà devoluto alla casa di riposo. L’iniziativa si inserisce, infatti, all’interno degli appuntamenti promossi dal Comune e dalla Fondazione Gaspare Spontini, che gestisce la struttura per anziani di Maiolati Spontini, con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, per celebrare l’anniverario dei 250 anni dalla nascita del grande compositore nato a Maiolati Spontini cui ha lasciato molte opere di mecenatismo. Dopo gli incontri, il convegno e le occasioni musicali dello scorso agosto, il programma proseguirà con il pomeriggio di domenica al teatro comunale, in collaborazione la Società Filarmonica “Gaspare Spontini”, presentato dal giornalista Daniele Andreani. Si esibiranno l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri, la società Filarmonica, le associazioni Asd Fantasy, il Centro studi danza, l’Lg2 Vallesina e Danzando. A salire sul palco saranno anche il nuotatore olimpico Alessandro Ragaini, le campionesse italiane di twirling Sofia Caprini e Lucrezia Fioretti e la campionessa di Coppa Europa Alessia Pasquinelli. I biglietti per l’evento possono essere prenotati a Moie, al Centro Dottori Moda e alla boutique Capriccio, e a Maiolati Spontini al Circolo ricreativo. Gli appuntamenti a cura della Fondazione Gaspare Spontini per celebrare il 250esimo anniversario della nascita del grande compositore si concluderanno il 27 ottobre, con una rappresentazione che trae spunto dalle lettere di Spontini, con testi di Silvano Sbarbati, a cura della compagnia teatrale Res Humanae per la regia dello jesino Dante Ricci. L’opera e la memoria di Gaspare Spontini, il musicista che, partendo da Maiolati Spontini, divenne compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia, attraversano anche il cartellone della stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi dove il 18 ottobre (16 in anteprima giovani) sarà messa in scena la Vestale.