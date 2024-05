UlisseFest ad Ancona: cento ospiti in quattro giorni, così la festa del viaggio vuole esplorare l’ignoto

Ancona, 23 maggio 2024 – Cento ospiti protagonisti di 50 appuntamenti in 4 giorni (più tre di anteprime), fra incontri, concerti, dj set, spettacoli e proiezioni. E’ un vero kolossal il settimo “UlisseFest - La festa del viaggio”, evento itinerante che si svolgerà ad Ancona dal 4 al 7 luglio.

Ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia, in collaborazione con il Comune, Ancona Servizi e il Museo Omero, il festival ha come tema “Esplorando l’ignoto”. Come fecero Ulisse, Marco Polo, morto 700 anni fa, e Tiziano Terzani, scomparso nel 2004.

I luoghi e gli ospiti

Saranno coinvolti i luoghi più identitari della città, come il Porto Antico, con la nuova Arena sul Mare, la Mole e le Muse, ma anche teatri, piazze e strade. Già noti i nomi di quasi tutti gli ospiti principali. Come Skin (voce degli Skunk Anansie), che si esibirà come dj sabato 6 all’Arena sul mare; Malika Ayane, che terrà un atteso concerto (stessi giorno e luogo); Vasco Brondi in concerto giovedì 4, sempre al Porto antico; Giobbe Covatta, che racconterà la ‘sua’ Africa domenica 7 in piazza del Papa; Dario Vergassola, che farà altrettanto con la sua Liguria (stessi giorno e luogo); Valeria Solarino, interprete di un reading musicale dedicato alle poesie di viaggio, sempre in piazza del Papa domenica.

E ancora: Umberto Galimberti, Federico Rampini, Gianluca Gotto, scrittore e grande viaggiatore esperto di Asia, Carla Perrotti, la ‘signora dei deserti’, la prima donna ad aver attraversato il Téneré nigeriano da sola con i tuareg, Pietro Del Soldà, filosofo e conduttore di Rai Radio3, l’ultracyclist Omar Di Felice, Alex Kerr, scrittore esperto del Giappone. Senza dimenticare le anteprime. Il 31 maggio alle Muse Alessandro D’Avenia, insegnante e scrittore di grande successo, rifletterà sull’importanza che il viaggio ha nel realizzare la personalità.

Il 2 luglio alla Mole Peppe Servillo ricorderà il giornalista e scrittore Tiziano Terzani con un reading musicale ispirato al suo libro “Un indovino mi disse”. Immancabili ‘Il Salotto del mondo’ e ‘Viaggio in Italia’, veri classici del festival. Spazio anche a workshop, laboratori, sapori gourmet, phototrekking urbani, laboratori di calligrafia giapponese e una camminata tra Ancona a Portonovo.

Per l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio “con il festival Ancona conferma la riscoperta della sua vitalità e della sua capacità di accoglienza, espressa attraverso grandi eventi che per i cittadini sono stati una piacevole novità sin dallo scorso anno. Grazie alla preziosa collaborazione con Lonely Planet siamo in grado di presentare una città che ha gli spazi, le risorse, la creatività e l’entusiasmo necessari per diventare uno snodo importante nel circuito della programmazione nazionale degli eventi”.