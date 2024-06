A Inteatro "Saluti e Baci". Tante prime al festival

Giornata di chiusura per la 45esima edizione di ‘Inteatro Festival’ a Polverigi. Si inizia alle ore 17.30 nella Sala Sommier di Villa Nappi con la proiezione del docufilm dedicato alla storia della rassegna, ‘L’isola del Teatro’, curato da Velia Papa e Eleonora Diana. Il docufilm ha avuto una prima assoluta al Pesaro Film Festival lo scorso 14 giugno. A partire dalle ore 18 (replica alle ore 19, 20 e 21) al Teatro del Parco appuntamento con la prima assoluta di ‘Saluti e baci’ di Daniele Catalli. Un’improbabile agenzia di viaggio pubblicizza le peggiori mete turistiche del mondo dal punto della qualità dell’aria attraverso cartoline speciali. La performance è parte del progetto EU ‘The Big Green’. Alle ore 19 nel cortile di Villa Nappi Alessandra e Roberta Indolfi presentano lo studio ‘Non ho chiesto (io) di venire al mondo’. Lo spettacolo è un urlo, un bisbiglio, uno sguardo su cosa è vivere oggi per dei corpi poco più che ventenni, una sorta di manifesto generazionale che colpisce lo spettatore con la sua forza e delicatezza. La serata prosegue al Teatro del Parco alle ore 20 con la prima italiana della danzatrice Iole La Sala, che presenta ‘fOtO’. E’ una performance che racconta un segreto, un frammento di storia umana tra le macerie, un pezzo di storia cristallizzata nel tempo che viene a galla, sempre, come un secchio in fondo ad un pozzo. Alle ore 21 il pubblico si sposterà la Teatro della Luna dove il coreografo Massimo Monticelli presenta in anteprima il suo ‘Antologia notturna’. La creazione è una raccolta di componimenti, rielaborati da alcune fra le tante poesie scritte dai due performer. L’incontro fra danza e poesia si manifesta attraverso una struttura scandita dalle fasi della luna. Il festival chiude alle ore 22.30 al Teatro del Parco con la compagnia catalana Nyamnyam che presenta lo spettacolo in prima italiana ‘Lugar’.