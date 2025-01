A lezione di Debate con il Mit di Boston: "Un grande successo"

Il Debate al Galilei? Un successo. Si è concluso venerdì il progetto – durato ben tre settimane – che ha coinvolto varie classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona. A coordinare il tutto, è stato il professor Marco Anconetani, docente di Scienze. L’iniziativa ha coinvolto due studentesse del MIT di Boston, il Massachusetts Institute of Technology. Da una parte Sean Luk, allieva di Bioingegneria che vanta esperienze lavorative con start-up europee e statunitensi e con un curriculum sportivo di tutto rispetto, dato che ha rappresentato Hong Kog ai Mondiali Under 20 di calcio. E dall’altro Amy Zhu, Architetto in erba. Insieme ai liceali del Galilei, le due ragazze hanno ideato e realizzato lezioni di Genetica per le classi terze, di Chimica per le quarte e di Biochimica per le quinte, con seminari laboratoriali su temi trasversali. Un progetto davvero molto apprezzato dagli alunni del Galilei che si sono potuti confrontare da inizio gennaio con altre culture su fronti attualissimi: intelligenza artificiale, social media e le vicende che stanno interessando Tik Tok. "Il Debate è un’attività di elevata valenza educativa che mira a sviluppare competenze linguistiche, critiche e argomentative", spiega il professor Anconetani. "Si tratta di un percorso didattico idoneo a promuovere una partecipazione attiva e un apprendimento esperienziale" sottolinea la dirigente scolastica, Alessandra Rucci.