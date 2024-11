A Marina c’è il Gabicce Gradara

Marina-Gabicce Gradara la partita di cartello odierna del girone A di Promozione. Con il Marina che deve rintuzzare la voglia di sorpasso in classifica di un Gabicce che scende nell’Anconetano forte di sei punti conquistati nelle ultime due sfide. Chi vorrà riprendere il discorso con la vittoria è il Moie Vallesina uscito sconfitta una settimana fa dal campo del Villa S.Martino e che oggi riceverà un Lunano che nell’ultima trasferta ha preso un punto al Carotti di Jesi. Affamati di punti anche il Barbara Monserra che sabato è tornato a muovere la classifica, di un punto, ma oggi salirà in casa di un Vismara che ancora ha lo zero nella casellina delle sconfitte al pari della Jesina. Un Vismara che sabato ha rispedito a casa con tre gol sul groppone il Sassoferrato Genga che oggi ospita il VIlla San Martino. Domani in programma tre sfide. La Jesina non potrà sbagliare contro l’Appignanese in casa. I leoncelli in settimana hanno registrato anche l’arrivo di Nikos Myrtollari, difensore greco, classe 2006, di ruolo centrale che può giocare anche come terzino. Myrtollari proviene dal Trodica e in Grecia ha collezionato più di 20 presenze in C. In contemporanea scenderà in campo la capolista Fermignanese, sempre in casa contro la Pergolese. La terza sfida della domenica riguarda la Biagio Nazzaro che a Chiaravalle riceverà la Vigor Castelfidardo. Un derby, ancor di più per mister Malavenda che ora guida la Vigor, ma che ha iniziato ad allenare proprio alla Biagio Nazzaro, guidando i rossoblu in Eccellenza e Promozione con buonissimi risultati visto che a Chiaravalle è stato protagonista nei playof nazionale nel massimo campionato regionale oltre a vincere anche la Coppa Italia regionale sempre in Eccellenza. Il programma. Promozione (girone A), 11^ giornata (ore 14:30). Oggi: Marina-Gabicce Gradara, Moie Vallesina-Lunano, S.Orso-Tavullia Valfoglia, Vismara-Barbara Monserra, Sassoferrato Genga-Villa S. Martino (ore 15). Domani: Biagio Nazzaro-Vigor Castelfidardo, Fermignanese-Pergolese, Jesina-Appignanese. Classifica: Fermignanese 23; Jesina 20; Vismara 18; Tavullia Valfoglia e Marina 16; Gabicce Gradara, Biagio Nazzaro e Villa S. Martino 14; S. Orso, Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 12; Pergolese 11; Barbara Monserra 9; Sassoferrato Genga 8; Appignanese e Lunano 7. Prossimo turno: Appignanese-Vismara, Barbara Monserra-Biagio Nazzaro, Gabicce Gradara-Jesina, Lunano-Marina, Pergolese-Moie Vallesina, Tavullia Valfoglia-Fermignanese, Villa S. Martino-S. Orso, Vigor Castelfidardo-Sassoferrato Genga.