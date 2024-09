Accesso al credito: "Stanziati 9,7 milioni"

Riaprirà a ottobre il secondo sportello per imprese e liberi professionisti "Fondo Nuovo Credito", che all’inizio del 2024 ha visto esaurire le risorse stanziate (20 milioni) in poche settimane, finanziando 1.550 imprese. "Il Fondo favorisce la concessione di prestiti bancari alle imprese, in particolare quelle con difficoltà di accesso al credito per necessità di liquidità e per investimenti – dice l’assessore regionale Goffredo Brandoni (foto) –. Del resto, il costo del credito continua a frenare la domanda di prestiti delle imprese". È una delle misure attivate dal fondo di partecipazione Credito Futuro Marche per offrire al tessuto produttivo strumenti efficaci per rimettere in moto l’economia. "In giunta abbiamo stanziato 9,7 milioni per il fondo. Sommati ai 20 milioni già stanziati all’inizio dell’anno, portano la dotazione totale a poco meno di 30 milioni – aggiunge –, garantendo la copertura a tutte le 1.950 imprese che hanno fatto richiesta. Ci siamo impegnati a destinare parte delle risorse, circa 5 milioni, per finanziare le 400 imprese che non abbiamo potuto finanziare col primo bando. Con le restanti risorse, circa 4,7 milioni, apriremo un nuovo bando". Le richieste di accesso sul portale www.creditofuturomarche.it.