Accetta di sposarsi. Lo scrve sulla sabbia

‘She said yes’, e la spiaggia di velluto diventa cornice di una proposta di matrimonio. "Ho scritto t’amo sulla sabbia" cantavano Franco IV e Franco I nel 1968, una canzona che forse ha ispirato l’ignoto autore della dedica che ha suggellato la sua proposta d’amore.

La scritta ieri mattina ha attirato l’attenzione dei bagnanti che hanno scelto di trascorrere la giornata nel tratto di spiaggia libera all’altezza del residence Duchi della Rovere. Una dedica romantica, racchiusa dentro un cuore incisa sulla sabbia che nessuno ha voluto calpestare. In poco tempo la foto è diventata virale. La dedica è diventata anche uno sfondo per le coppie che, passeggiando sulla battigia si sono fermate a scattarsi un selfie.

Un ritorno al romanticismo di un tempo in un’era 2.0 dove tutto passa dal web. Ed è stato così anche per la foto, testimonianza che venerdì sera, qualcuno ha accettato una proposta di matrimonio, magari fatta proprio sulla battigia, al chiaro di luna, in una calda serata d‘inizio estate.