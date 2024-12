Acquista droga con criptovalute. Polizia scopre sostanza psicotropa

Acquista droga con criptovalute e dopo averla assunta si sente male in casa. Soccorso un 19enne, italiano, nel quartiere delle Grazie. Il malore risale a martedì pomeriggio, in casa, e proprio questo ha fatto scoprire alla polizia la provenienza illecita di una sostanza psicotropa, una nuova droga inserita di recente nelle tabelle ministeriali. A dare l’allarme è stato il padre del ragazzo chiamando il 118 perché il figlio non si sentiva bene. Quando i soccorritori sono arrivati a casa lo hanno trovato disteso sul letto, in uno stato psicofisico alterato e poco collaborativo per farsi soccorrere. Viste le condizioni i sanitari hanno chiamato la polizia. Una pattuglia delle Volanti ha raggiunto l’abitazione. I poliziotti hanno iniziato a parlare con il giovane che inizialmente non foriva risposte poi ha aggiunto solo che aveva un malessere generale. A quel punto è intervenuto il padre che ha confidato agli agenti che il figlio era un consumatore abituale di droga e saltuariamente fumava anche spinelli. Il 19enne è stato portato in ospedale per accertamenti medici mentre il padre consegnava agli agenti una bustina trasparente con dentro della polvere bianca e uno spinello. Il genitore ha anche raccontato ai poliziotti che qualche giorni prima era arrivato a casa un pacco a nome del figlio. Il padre lo ha preso e lo ha consegnato alla polizia. Dentro c’erano 5 bustine di carta plastificate con una nomenclatura riconducibile a sostanze stupefacenti e del peso di circa 50 grammi. Il mittente era una società olandese e il pagamento era avvenuto con criptovalute. Gli agenti hanno sequestrato il pacco e il suo contenuto per farlo analizzare e avere conferma che era proprio droga. Il 19enne è stato denunciato per importazione di sostanza stupefacente da uno stato estero. Il questore ha emesso nei confronti del giovane anche la misura di prevenzione dell’avviso orale.