Addio all’ex Stazione Marittima. Via i binari, arriva un parcheggio. Accordo fatto tra Comune e porto

Via i binari della stazione ‘Ancona Marittima’ per fare un parcheggio: la conferma del progetto arriva da una delle due parti coinvolte, ossia l’Autorità Portuale: "Non stiamo facendo altro che sfruttare gli spazi inutilizzati, senza sacrificare il futuro piano per un servizio di collegamento con un trasporto su gomma fino in centro. La discussione è ben avviata tra noi e l’amministrazione comunale, non vi dovrebbero essere nulla osta, quell’area di sosta si farà". A ribadire il concetto è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo, che aggiunge ulteriori dettagli: "Abbiamo già provveduto a istituire un gruppo di lavoro compartecipato – spiega il capo dell’Authority dorica – L’area di interesse è nostra, ma ci stiamo accordando su un sistema che io definirei ‘Win Win’, ossia i vantaggi di quell’applicazione li divideremo con il Comune. Il problema dei binari e del loro smantellamento non esiste. Rfi (Rete ferroviaria italiana, ndr) non ha alcun problema a farlo, aspetta soltanto che la Regione dia l’ok a farlo e in questo senso gli accordi con il Comune sono totali e condivisi. Insomma, il problema dei binari non si pone. Il servizio ferroviario per essere totalmente smantellato ha bisogno, per legge, dell’autorizzazione regionale".

Stando a quanto siamo riusciti a ricostruire, l’area di sosta tra il molo Da Chio e via XXIX Settembre dovrebbe garantire almeno 120 posti auto, ovviamente tutti a pagamento e con tariffe abbastanza elevate. Una parte degli utili, come accennato dal presidente Garofalo, andrà all’Ap, l’altra al Comune, probabilmente attraverso la partecipata Ancona Servizi. Nel progetto dovrebbe trovare spazio il tracciato ideale per il servizio navetta dalla stazione centrale, non più su binario ma su gomma attraverso un percorso dedicato, ma questa sezione del progetto resta per ora solo un’idea: "Per ora è un’idea, ma si farà – precisa Garofalo – Il segnale che deve passare non è dire ‘eliminiamo qualcosa’, penso alla fermata ferroviaria ‘Ancona Marittima’, ma al contrario ottimizzare gli spazi e rimettere qualcos’altro sotto il profilo dei servizi e dei trasporti".

Mettere un parcheggio praticamente a ridosso di piazza della Repubblica significa portare auto in porto ed elevare le emissioni. Un concetto in totale dissonanza con le indicazioni del PIA 2 del professor Bonifazi, consulente del sindaco per l’ambiente: "Voglio essere obiettivo sul tema, il professor Bonifazi ha ragione. Sulle questioni ambientali applicate al porto dice cose giuste, ma qui bisogna fare un compromesso, altrimenti non si va da nessuna parte. Rifacendo piazza della Repubblica il Comune toglierà stalli e qualcosa va recuperato, penso anche ai residenti".