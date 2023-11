Ancona, addio ai vecchi arredi in centro: la città si prepara agli addobbi natalizi

Ancona, 29 novembre 2023 – Sono iniziati stamattina alle 5 i lavori per la rimozione dei vecchi arredi urbani in corso Garibaldi. Le fioriere marroni, arrugginite e rovinate in più punti, sono state rimosse dagli operai del Comune dorico.

Questo è uno dei primi obiettivi raggiunti da parte della prima amministrazione, il cui sindaco Silvetti (con l’assessore al decoro Berardinelli) avevano più volte annunciato l’arrivo di nuovi arredi.

Gli operai al lavoro in centro ad Ancona

I camion e le gru delle varie ditte si sono preoccupati di caricare a bordo i grossi vasi che venivano spesso deturpati. Dopodiché gli operatori di AnconAmbiente si occupando di ripulire tutta la pavimentazione.

Intanto, c’è attesa per l’atmosfera natalizia. A breve arriveranno infatti gli addobbi previsti per il Natale anconetano del 2023, ribattezzato “Ancona che brilla”.