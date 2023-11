Cosa fare ad Ancona prima di Natale: gli eventi dal 28 novembre al 5 dicembre

Ancona, 28 novembre 2023 – Una piccola lista di cose da fare in questi giorni prima di Natale in città. Ecco tutti gli appuntamenti.

Martedì 28 novembre

Museo Omero dalle 10 alle 19. Nella sala conferenze giornata di studi sulla relazione tra arte contemporanea, multisensorialità e inclusione, con iscrizione obbligatoria su info@museoomero.it. È previsto il rilascio di un attestato. Ogni informazione su cellulare e WhatsApp al 342 5060364 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o via mail info@museoomero.it.

Giovedì 30 novembre

Presso OdV Laboratorio Tecnico, in via Marchetti 2, l’evento “Incontri e formazione con i capi scout”. Per informazioni e prenotazioni controllare la pagina Facebook dei Centri Giovanili di Ancona o la pagina Instagram centrigiovanili.ancona.

Gli spettacoli dal 30 novembre al 3 dicembre

Teatro delle Muse per la Stagione 2023-2024 di teatro, danza e musical di MarcheTeatro: Alessandro Haber in “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, per la regia di Paolo Valerio.

Per la giornata mondiale di lotta all'aids 2023, invece, alla Mole Vanvitelliana, nell’Auditorium Tamburi: alle 9:30, la proiezione del video dei partecipanti al concorso scuole superiori “Time to Prevent”; alle 10:30 spettacolo teatrale semiserio di e con Francesco Giorda. Alle 11:30 premiazione dei migliori video, alle 12 presentazione iniziative dedicate alla giornata. InfoPoint in Piazza Roma, dove dalle 16:30 alle 19 gli operatori del servizio Informabus saranno disponibili a dare informazioni e materiale su HIV e AIDS.

Venerdì 1 dicembre

In viale Vittoria, di fronte allo Stadio Dorico, la Fondazione Ospedale “G. Salesi” Onlus organizza il “Santa Claus Bus” per le classi dell'istituto comprensivo Novelli Natalucci. Per la giornata mondiale di lotta all'aids 2023, in collaborazione con UnivPM Facoltà di Economia: dalle 9 alle 13, lo staff del checkpoint di Ancona, in collaborazione con la Croce Rossa di Ancona e con gli operatori Informabus, forniranno counseling e somministreranno test gratuiti Hiv e Hcv e sifilide (aula t33 sede villarey). Museo Omero – Mole Vanvitelliana: alle 17 presentazione del libro di Vincenzo Varagona “Vent'anni di speranze” - “Storie di riscatto intorno al focolare”. A Porta Pia, alle 21, il gruppo AnconaCammina di Avis organizza una camminata fino a Posatora, andata e ritorno, contro l’AIDS. Tutte le informazioni su qui. Nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana, per la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’incontro pubblico alle 17:30: “Violenza psicologica: l'abuso nascosto e il dramma delle vittime. Gli strumenti per salvarsi” con la dottoressa Roberta Bruzzone e l'avvocato Luana Sciamanna. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. “Riorefici, eventi ed esperienze in via degli orefici” con la mostra pittorica dell'artista Maurizio Azzoguidi e dello spettacolo di improvvisazione “La lettura della borsa” di Epiteatro Teatro Panettone: alle 21 fsc Festival sotto il Conero, giunto alla sua 3° edizione, con concorso canoro nazionale e con la partecipazione di Dado e la Tribute Band “Abba the best”. Costo del biglietto intero 15 euro, per prenotazione biglietti mandare una mail a biglietteria.fsc@gmail.com e per informazioni contattare il 351-6668052 Ridotto del Teatro delle Muse: presentazione del libro “Antifascisti adesso... perché non è ancora finita” di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI. Presenta Nicia Pagnani, presidente provinciale ANPI Ancona, e Pia Bacchielli, giornalista. Ingresso libero.

Sabato 2 dicembre

In via Castelfidardo, il mercato natalizio di Campagna Amica. Inoltre, continua il “Rifiorefici, eventi ed esperienze in via degli orefici”, con la mostra pittorica dell'artista Maurizio Azzoguidi e con spettacolo di improvvisazione “La lettura della borsa” di Epiteatro. In viale della Vittoria, dalle 9 alle 20, “Il Natale al Viale”, con mercatini di artigianato, artigianato artistico e prodotti tipici natalizi, a cura di Teor Eventi. A Varano, invece, “Aspettando il Natale a Varano 2023”, con mercatino di Natale, attività, laboratori e giochi per bambini, spettacoli, musica, dolci e degustazioni. Pranzo e cena “coi fiocchi” con le cuoche di Varano. Per visionare il programma completo della manifestazione e menù, visitare la pagina Facebook “Aspettando il Natale a Varano”. Servizio bus navetta gratuito dal parcheggio dello Stadio del Conero. In piazza del Crocifisso (Archi): “Attacchi d'Archi: artigianato, arte, musica, performance, workshop, dalle 10 alle 20. Market “La banda della Magliaia”: “inlab paper cutting” con opere in mostra di Giulia Civitico, in arte Microamica. Pop up Store collina dorata Offagna. Alla Mole Vanvitelliana: accensione albero, con offerta di dolci ai visitatori. Nell’aula didattica, gli appuntamenti dedicati alla realtà aumentata. Dalle 17 alle 19, nella Galleria Immersiva, sarà possibile sperimentare il “Bello è il brutto e brutto è il bello”. Cinema Italia: dalle 16 alle 19, il laboratorio creativo “il cinema delle favole”. Costo di 5 euro a bambino per un massimo di 15 partecipanti ad appuntamento. Per prenotarsi al laboratorio, inviare un messaggio WhatsApp al 333-4455367 scrivendo “Disney 100”, data e numero dei bambini. Alle 17:15, la proiezione film Disney “Aladdin”, al costo di 5 euro. Alle 18, invece, l’evento inaugurale del “Corto Dorico Filmfest”, con Fabrizio Bentivoglio in “Lettura Clandestina. La solitudine del satiro” di Ennio Flaiano. L’ingresso è di 15 euro. Il programma dal 2 al 10 dicembre qui. In Piazza Roma, alle 17, l’arrivo della Lampada di San Francesco alla presenza del vescovo di Ancona, di figuranti del presepe vivente di Pietralacroce e del coro di voci bianche Orlandini. Alle 18, l’accensione dell'albero e di tutte le luminarie, con esibizione del coro gospel di Casamassima. Alle 21:30, lo spettacolo dedicato a Franco Califano con l'attore Maurizio Mattioli. Alla Mole Vanvitelliana, nella Sala Vanvitelli, dal 2 dicembre, “Opere antiche e arte del '900” della Pinacoteca Podesti. L’Associazione culturale Oriente Occidente, invece, organizza 7 conversazioni: Guerra Nato – Russia, all’hotel City in corso Matteotti 112-114. Alle 17:15, Alessandro Colombo: “Dalla guerra alla pace. Il conflitto in Ucraina e il futuro della sicurezza europea”. Ingresso libero fino a capienza.

Domenica 3 dicembre

In via Castelfidardo, il mercato natalizio di Campagna Amica. In piazza del Crocifisso (Archi): “Attacchi d'Archi: artigianato, arte, musica, performance, workshop, dalle 10 alle 20. Market “La banda della Magliaia”: “Inlab paper cutting” con opere in mostra di Giulia Civitico, in arte Microamica. Pop up Store collina dorata Offagna. A Varano, invece, “Aspettando il Natale a Varano 2023”, con mercatino di natale, attività, laboratori e giochi per bambini, spettacoli, musica, dolci e degustazioni. Pranzo e cena “coi fiocchi” con le cuoche di Varano. Per visionare il programma completo della manifestazione e menù, visitare la pagina Facebook “Aspettando il Natale a Varano”. Servizio bus navetta gratuito dal parcheggio dello Stadio del Conero. Al Piano, tra corso C. Alberto, piazza Ugo Bassi e via G. Bruno, alle 10 la raccolta dei mozziconi di sigarette, organizzato dall'associazione Plastic Free Onlus o.d.v. Il ritrovo piazzetta in via Giordano Bruno 42, di fronte al supermercato Coop. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini. Al Palabrasili di Collemarino, dalle 16 l'asd Pugilistica Dorica 2006 organizza una riunione di pugilato con 13 combattimenti di varie categorie. L’ingresso è gratuito. Al Museo Omero: “Natale creativo in famiglia”. Un mini corso di ceramica per famiglie, per esplorare l'arte della ceramica e fare un'esperienza sensoriale, dalle 10:00 alle 12:30. Il costo è di 30 euro a famiglia con materiali inclusi. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) per telefono o WhatsApp al 335 5696985 o via mail a prenotazioni@museoomero.it.

Centro Papa Giovanni XXIII, dalle 15 alle 20, il “Oh Oh Oh Santa Claus Village – 2^ edizione”, l'evento natalizio per bambini e famiglie. Durante l'evento si potranno acquistare i torroni solidali del centro stesso. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Al Cinema Italia: al festival “Corto Dorico” alle 17, Marco Bellocchio riceverà il premio Angelo Guglielmi alla presenza di Carlo Guglielmi. A seguire proiezione del film “I pugni in tasca”, nella versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna. Ingresso a 5 euro. Teatro Panettone, in via Maestri del lavoro: “Heidi”, tratto dal romanzo di Johanna Spyri, con musiche di Gert Wilden. Adattamento del testo a cura di Stefano Calabrese. Prezzo di 8 euro per l’intero e di 5 euro per i bambini tra 5 e 12 anni. Gratuito per bambini meno di 5 anni.

Lunedì 4 dicembre

Ridotto delle Muse, al festival “Corto Dorico”: alle 19:15, l’anteprima nazionale del corto-documentario “Lettere dal Minotauro”. Alle 21:15, invece, l’anteprima regionale “Io e il secco”, alla presenza del regista. L’ingresso è di 8 euro. Mole Vanvitelliana – Sala Boxe: alle 17 il “Mondofavola”, con lettura di favole per bambini a cura del Lions Club Ancona Host.

Martedì 5 dicembre

Mole Vanvitelliana – Sala Boxe: dalle 17:30 alle 18:30 letture in vernacolo “Il vangelo de minonna” con Fausta Ascoli.