Aiuti alle famiglie più in difficoltà. Ecco come presentare le domande

Sostegni alle famiglie in difficoltà, ecco il piano dell’amministrazione comunale. Un fondo messo a disposizione dalla giunta con un contributo una tantum, in attesa di capire se da Palazzo del Popolo arriveranno altre forme di sostegno, dagli affitti alle bollette. L’assessorato alla Famiglia ha reso noto che è possibile presentare domanda entro il 14 marzo per accedere ai contributi finalizzati a sostenere ‘Interventi a favore della famiglia’. Una misura per il sostegno economico alle categorie individuate dalla Regione Marche: donne in stato di gravidanza o con figli non riconosciuti dall’altro genitore, o con figli il cui padre sia deceduto o decaduto dall’esercizio della responsabilità genitoriale; per la fruizione di servizi ricreativi extrascolastici (comprensivi di servizi ludico-sportivi e/o di socializzazione) e/o attività di sostegno ai compiti per famiglie con tre o più figli.

"Proseguiamo nel nostro impegno a sostegno delle famiglie con maggiori difficoltà, grazie all’accesso ai fondi regionali e alla loro assegnazione secondo precisi requisiti. Come già abbiamo fatto in passato – afferma l’assessore comunale con delega alla famiglia, Orlanda Latini – proseguiamo a promuovere una rete di aiuto per quei nuclei familiari fragili affinché superino eventuali momenti di difficoltà e per favorirne una maggiore integrazione e realizzazione nell’ambito del tessuto cittadino".

Possono presentare domanda coloro che possiedono un reddito con valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore a 20.382 euro (pari alla soglia ISEE prevista per l’accesso agli assegni di maternità). È necessario risiedere ad Ancona per la domanda e potrà essere presentata istanza per uno solo degli interventi. Il contributo è pari a 250 euro per ciascuno dei beneficiari di ognuna delle azioni e riguardano solo il 2025. In caso di eccedenza dello stanziamento di bilancio, le risorse verranno ridistribuite sulle singole linee di intervento, incrementando la misura del contributo. La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante modulo reperibile sul sito del Comune di Ancona, corredata dalla documentazione necessaria, dal titolo di soggiorno alla carta d’identità passando per l’attestazione ISEE.