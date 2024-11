Al "Corto Dorico Film Fest". Sorpresa, ecco Nanni Moretti. Anche un Oscar per Ancona

Un ospite d’eccezione per la ventunesima edizione del "Corto Dorico Film Fest" di Ancona. E’ Nanni Moretti, che domenica 1 dicembre, alle ore 18, sarà nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana per ricevere il "Premio Angelo Guglielmi". Per l’occasione sarà anche proiettato il film "Ecce bombo", con cui Moretti si è aggiudicato il Leone per la sezione ‘Venezia Classici’ alla recente Mostra del Cinema di Venezia. Per il grande regista e attore si tratta di un ritorno nel capoluogo marchigiano a ventitré anni di distanza dall’uscita del film "La Stanza del figlio", con cui vinse la Palma d’Oro a Cannes. La pellicola venne girata interamente ad Ancona, e fece conoscere la città a livello nazionale e internazionale. Il premio è intitolato ad Angelo Guglielmi, scomparso due anni fa, uno dei maggiori intellettuali italiani: saggista, giornalista ed ex direttore di Rai 3, nonché amico e sostenitore del "Corto Dorico Film Fest" e dell’associazione culturale Nie Wiem che lo organizza. E’ stato in accordo con la sua famiglia che il festival ha deciso di istituire dallo scorso anno il Premio Angelo Guglielmi, da assegnare a un maestro del cinema che si sia distinto per la sua qualità artistica e per la sua capacità di raccontare il Paese, la sua vitalità e le sue contraddizioni. Non per niente il Premio nella sua prima edizione è andato al regista Marco Bellocchio, uno dei più grandi autori del cinema italiano.

Un bel colpo per il "Corto Dorico Film Fest", co-diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, che nel giro di pochi anni è diventato un punto di riferimento a livello nazionale, e non solo. Il nome di Nanni Moretti si aggiunge a quello di un altro pezzo di storia del cinema italiano, Stefania Sandrelli, che sabato 30 (ore 21.15), sempre nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana, sarà protagonista dello spettacolo teatrale "Relazioni pericolose".

Tornando alla figura di Angelo Guglielmi, da ricordare che il legame tra il grande intellettuale e Ancona avrà un ‘suggello’ molto concreto. Come già annunciato in tempi recenti, la famiglia ha deciso di donare alla città la ricchissima biblioteca dell’illustre congiunto. Contattato dal Carlino al proposito, il presidente di Nie Wiem Valerio Cuccaroni conferma la decisione, aggiungendo che "insieme al Comune abbiamo individuato una possibile sede per la biblioteca, importante anche perché vi sono molte prime edizioni di libri, compresi testi di cinema, raccolti da Guglielmi fin dal dopoguerra".

Angelo Guglielmi, infatti, è stato anche uno dei massimi critici letterari italiani, e nella sua ‘collezione’ ci sono volumi davvero preziosi. C’è poi un altro ‘regalo’ che la famiglia è pronta a fare ad Ancona. E’ la statuetta dell’Oscar del film "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore, coprodotto da Rai 3 quando Guglielmi ne era direttore. Il figlio Carlo aspetta solo la richiesta di donazione da parte del Comune. A quel punto Ancona avrà il ‘suo’ Oscar. E la Biblioteca ‘Angelo Guglielmi’ un motivo in più per essere visitata.

