Al festival "Lacrima in Giallo" arriva il metal dei Sadist

Entra nel vivo il festival "Lacrima in Giallo" a Morro d’Alba: stasera (ore 21, biglietti su ciatickets o all’Hot music di Chiaravalle) il concerto dei Sadist, storica band metal italiana attiva dagli anni Novanta, il cui live sarà aperto dall’originale performance di Caterina Palazzi con il suo contrabbasso. I Sadist sono un gruppo progressive death metal genovese attivo da ben 33 anni (con una pausa di cinque). E’ nato a Genova per mano di Tommy Talamanca e Marco Pesenti, già batterista nei Necrodeath, che poi hanno reclutato Fabio e Andy. In pochi mesi la band ha iniziato a suonare nei locali della zona, attirando sempre più interesse. Il gruppo si calerà perfettamente nell’atmosfera in giallo del borgo della Lacrima.

Ma non è tutto perché oggi si potrà anche visitare la mostra personale del maestro Enzo Cucchi "Maschere-Eroi-Commedia". Uno dei padri della Transavanguardia, tra gli artisti più importanti dell’arte moderna, è nato proprio a Morro d’Alba e ha donato alcune sue opere al Comune. Quella in esposizione, fino al 15 settembre, sarà solo una parte dell’intera collezione che il Comune conta di mettere in mostra in modo completo entro l’anno. Fra le opere esposte in mostra, la stele che arricchisce piazza Tarsetti con il graffito del maestro che di notte si trasforma in un’installazione di Light design e un altro artista importante del territorio: Mario Giacomelli, in esposizione permanente nei suggestivi sotterranei del castello.

"Le suggestive ambientazioni del borgo del vino Lacrima: La Scarpa, Le piazze, l’Auditorim, sono le location perfette per raccontare un’esperienza nuova – sottolinea l’assessore alla cultura Alessandra Boldreghini – quello di compiere, attraverso l’arte e il noir, un viaggio introspettivo, alla scoperta della notte che alberga in ognuno di noi, per trasformarla in luce e potenza creativa". Stamattina si inizierà on il tour Mystery Morro dedicato alla scoperta del borgo e dei suoi misteri, che attraverserà anche le collezioni in mostra e si concluderà con un brindisi di saluto. (Prenotazione obbligatoria al 328 5487491).

Sa.fe.