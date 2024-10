Al Magazzino Muse ecco la performance di Ladan Abedini

E’ ufficialmente partita la stagione di eventi autunnali del Magazzino Muse, la galleria d’arte di via degli Aranci 1/F ad Ancona, che venerdì (ore 18.30) ospiterà l’artista e sound designer di origini iraniane Ladan Abedini (conosciuta come Matrix), per una spettacolare installazione audiovisiva. Matrix, laureata in Musica Elettronica al Conservatorio ‘Martini’ di Bologna, sta completando il biennio in sound design per perfezionare le sue competenze nel campo dell’audio e dell’arte multimediale. Ha seguito un corso di alta formazione e un corso di sound design che le hanno fornito una solida base nella creazione di installazioni audiovisive, che crea esplorando il suono come forma di espressione artistica. Il cuore di Ladan è per certi versi anconetano: "Sono in Italia dal 2018, qui ho tanti amici. L’obiettivo di venerdì è rendere unica un’atmosfera già di per sé immersiva, grazie al contributo della musica elettro-acustica in stile giapponese".

A lanciare il nuovo format ‘Magazzino Muse Music’ è stata la direttrice della rassegna, Maria Antonietta Scarpari, in collaborazione col musicista Leonardo Rosselli: "L’arte intesa nella sua accezione più ampia sta vivendo una profonda crisi. Gli artisti emergenti faticano ad uscire allo scoperto e a fare della loro passione il proprio lavoro. Ecco perché è nato Magazzino Muse. Per dare un’opportunità concreta ai giovani del territorio, e non, di inseguire i loro sogni e di mostrare le loro opere". Alla fine dell’evento, aperitivo e pasta per tutti (prenotazione obbligatoria con tessera socio). Info 3396711190 o 3397723415.