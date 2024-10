Al via la piantumazione dell’area rurale tra Loreto e Porto Recanati

Se non è la posa di una prima pietra, gli somiglia molto: l’inizio della piantumazione dell’area rurale di Scossicci tra Loreto e Porto Recanati, avvenuto ieri con la messa a dimora dei primi arbusti, segna l’avvio del più ampio progetto di riconversione della zona a opera della Fondazione Opere Laiche lauretane e del Comune vicino di Porto Recanati. Ad assistere alla collocazione delle prime piante il presidente della Fondazione Federico Guazzaroni e il sindaco della cittadina rivierasca Andrea Michelini, che qualche mese fa hanno sottoscritto un accordo per la riqualificazione della zona, di circa 320 ettari. "Oggi è una giornata importante – ha commentato Guazzaroni – perché con questo gesto concreto diamo il via anche visivamente al nostro progetto di riqualificazione ed abbiamo mantenuto la promessa che ci eravamo fatti di vedere l’area piantumata entro la prossima primavera". Saranno circa mille gli alberi che verranno piantati in questa prima operazione. Previste anche la realizzazione di aree per il birdwatching e piste ciclabili.