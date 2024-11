Alberi caduti in strada: tanti interventi

Alberi in strada, pali pericolanti e transenne e cassonetti catapultati in mezzo alla strada. E’ il bilancio di una giornata di raffiche di vento in città e nelle frazioni. Disagi anche nel Comune di Sassoferrato e a Serra San Quirico stazione dove ieri mattina un albero è caduto, all’altezza di Chiaraluce. Anche per la giornata di oggi i parchi resteranno chiusi.

Sono stati una ventina gli interventi gli interventi messi in campo dalla protezione civile, dieci dai vigli del fuoco per lo più per alberi e rami caduti o pericolanti. Sono state sgomberate molte strade specie nelle frazioni e questo ha richiesto un lavoro costante a Cupo, Bastia, Ciaramella, Paterno e Nebbiano. A Fabriano sono caduti rami al cimitero delle Cartine e nella zona limitrofa all’ex seminario. Problemi anche attorno allo stadio Aghetoni e nel cantiere del PalaGuerrieri dove il vento è riuscito a spostare le transenne. All’altezza di via delle Fornaci 88 un palo della pubblica illuminazione è stato seriamente piegato dal vento. "È tanto che diciamo al Comune di questo lampione pericolante ma non sono intervenuti e questa mattina per poco non ci cade addosso" lamentano i residenti.