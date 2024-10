"Albero di Castelletta, ora si muove qualcosa"

"Albero di Castelletta da salvaguardare, il garante regionale ci ha dato ragione". Così Paolo Prioretti, Francesco Sforza e Domenico Petrellini i quali portano avanti da tempo la battaglia. "Dallo scorso 20 aprile, data in cui l’Amministrazione ci ha comunicato ufficialmente la decisione presa di abbattere l’albero – spiegano -, grazie a quanto affermato in una relazione di un agronomo, abbiamo più volte richiesto la visione di quel documento che era stato preso a supporto della decisione per noi fatale. Mai una risposta. Siamo stati quindi costretti, dopo diversi appelli al sindaco ed agli assessori di competenza, a rivolgerci, con ricorso, al difensore civico regionale. Il 24 settembre, il Garante regionale ci ha dato ragione per il principio della pubblicità di tutti gli atti e il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali. Così Il 25 settembre, abbiamo reiterato la richiesta. Siamo in attesa, a questo punto, di un doveroso rispetto della richiesta da noi avanzata, ancora inascoltata, ma suffragata, nella sua legittimità, da un autorevole "Organismo di garanzia regionale". Speriamo di non dover aspettare altri mesi".