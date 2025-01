Alberto Angela scopre le Grotte

Nella puntata di "Passaggio a nord ovest" di sabato Alberto Angela ha visitato il complesso delle grotte di Frasassi. "Si tratta di uno dei percorsi sotterranei più affascinanti e grandiosi del mondo. Quest’area degli Appennini è molto ricca in grotte – ha detto Angela -. Un ambiente incontaminato, caratterizzato da un ecosistema sotterraneo completo in cui le concrezioni hanno costruito delle vere e proprie architetture. Le dimensioni delle grotte sono ciclopiche, con una lunghezza stimata di circa 30 chilometri e l’ambiente più grande, l’Abisso Ancona, ha un volume e una altezza tale da poter ospitare addirittura il duomo di Milano". Diverse le risposte snocciolate da Angela: "In certi punti le stalagmiti raggiungono 20 metri di altezza, come un palazzo. Ma come ha potuto formarsi tutto questo? - ha detto -. Bisogna risalire a milioni di anni fa. Qui è stata creata la poesia della natura, frutto del tempo, di millenni. E’ un capolavoro fatato". Il carisma di Angela aveva già fatto tappa fisicamente all’interno del complesso nel 2019 per raccontare delle meraviglie sotterranee con l’occhio da scienziato. Anche sui social la puntata è stata commentata da ogni angolo d’Italia, anche da persone che non avevano mai visto dall’interno le grotte.