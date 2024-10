Alla "Carbonari", ma senza pattini

"Grazie per farci sognare così....è bello pattinare sulle gradinate. Ancora senza ore né risposte....ma teniamo duro". Torna all’attacco la Asd Skating club postando via social la foto delle ragazze che dovrebbero allenarsi e invece guardano il nuovo parquet della Carbonari giudicato dai tecnici comunali non pattinabile.

"Avevamo trovato un compromesso – spiega l’assessore allo Sport Samuele Animali – concedendo di pattinare ma solo ai bambini quindi con peso minore rispetto agli adulti e novizi per l’avviamento al pattinaggio ma non per le atlete più grandi di 11-13 anni.

L’indicazione dell’ufficio tecnico è che il pattinaggio aumenta la frequenza delle manutenzioni. Alleggerire l’uso è un compromesso. Abbiamo concesso l’uso nelle occasioni in cui ci sono eventi pubblici che necessitano della tribuna che alle palestre Zannoni non c’è. L’accordo erano che avrebbero dovuto scambiarsi degli orari fra le tre società di pattinaggio e inviarci la proposta congiunta. Ma non ci hanno comunicato gli orari.

Visto che non arrivavano abbiamo pure mandato una pec, ma non abbiamo ricevuto le risposte chieste. A questo punto cercheremo un nuovo incontro con le tre società per arrivare ad un accordo".

"In riunione il 2 ottobre scorso – spiegano dalla società Asd skating – con il Comune si era detto che se la palestra Carbonari ci fosse stata data, l’avremmo potuta utilizzare solo con le scarpe. Le altre due società ci avrebbero aiutato a coprire le nostre 7 ore, cedendoci una loro ora pattinabile alla palestra Zannoni. Ma dato che dicono che ce la danno pattinabile con i bambini piccoli, noi non abbiamo bisogno che le altre due società ci coprano i nostri orari.

Il pattinaggio è uno sport che si fa con i pattini e non con le scarpe. L’accordo con le altre società c’era solo nel caso in cui ce la confermavano tutta con le scarpe. Il nostro avviamento e allenamento con i novizi va dai 4 ai 13 anni.

Attendevamo ci mettessero nero su bianco che potevamo pattinare alla Carbonari ma per ora, volta per volta ci stanno autorizzando provvisoriamente l’uso con le scarpe.

Il resto delle ore siamo alle palestre Zannoni ma dovremmo allenarci al posto del calcetto alle 22 di sera o alle 14,30 cioè quando le ragazze dormono o sono ancora a scuola.

Attendiamo risposte – concludono - per arrivare ad una soluzione in tempi rapidi perché c’è chi sta aspettando ad iscriversi per capire se ci sono gli spazi". La soluzione sembra ancora tutta in salita.

Sara Ferreri