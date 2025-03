Vigor, contro Termoli punti in chiave playout

Concentrazione e duro lavoro, sono gli ingredienti migliori per allontanare le preoccupazioni. Lo sa bene il tecnico della Vigor Mauro Antonioli che nel corso della settimana sta valutando l’assetto migliore per affrontare il Termoli, una squadra in salute che, proprio come la Vigor, punta a evitare la lotteria dei playout.

Qualche piccolo problema fisico lo hanno accusato Magi Galluzzi e Gonzalez, ma non sembrano contrattempi particolarmente gravi. Se i rossoblu sono totalmente focalizzati sul campionato, il giovane Mevale Kone dovrà trovare le energie giuste per concentrarsi anche su un altro impegno: il Viareggio Cup. Uno degli appuntamenti più significativi del calcio giovanile a livello internazionale e ovviamente anche della giovane carriera di Kone.

"Mevale si allenerà a Firenze poi parteciperà al Viareggio con la Fiorentina - spiega il direttore sportivo Moroni -. Parliamo di un club glorioso che ha mostrato grande interesse nei confronti del ragazzo, tuttavia non c’è nulla di ufficiale in merito".

Moroni ne approfitta per fare chiarezza anche su Idaro visto che nelle ultime ore si sono fatte largo delle voci sulla partenza del francese. "Benjamin non sta trovando molto spazio in queste settimane - conclude il ds -. Detto ciò rimane un giovane molto importante per questo gruppo quindi rimarrà a Senigallia". Tornando alla quarta serie: Vigor - Termoli si sfideranno domenica pomeriggio, alle ore 15 al "Bianchelli". Un match importante per la classifica di entrambe, lecito quindi aspettarsi una discreta mole di pubblico. A tal proposito la società si è attivata per divulgare le informazioni utili relative all’acquisto dei tickets. Il servizio di prevendita dei biglietti è scattato ieri e terminerà domenica mattina alle ore 10. I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di Via Cattabeni 41. Per accedervi dovranno essere rispettati i seguenti orari di apertura: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. La domenica invece dalle 9:30 alle 13. La società consiglia di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita e per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.

Acquistare in anticipo il proprio tagliando allo store permette infatti di risparmiare 2 euro rispetto alla vendita al botteghino dello stadio. Il settore Gradinata sarà invece dedicato ai tifosi ospiti e domenica pomeriggio rimarrà aperto.

Nicolò Scocchera