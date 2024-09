Alla Mole incontro con lo scrittore. Petros Markaris

Seconda giornata del Festival per l’Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona. Si inizia con il concerto del chitarrista Marco Battaglia all’alba (ore 6) nella Terrazza Unicorn del Passetto. Alla Mole (ore 18.30) incontro con lo scrittore Petros Markaris, creatore del commissario Charitos, ‘il Montalbano greco’, che dialogherà con il giornalista Marco Ansaldo. E’ un omaggio alla Grecia, Paese protagonista del festival. Markaris condurrà il pubblico alla scoperta della Grecia contemporanea, frenetica e competitiva. Seguirà il concerto di Shamal re-wind, alias Enzo Rao, esperto in culture musicali mediterranee. Con lui Chiara Minaldi (voce) e Mario Crispi (strumenti a fiato etnici) degli Agricantus. Allo Spazio Presente, in via Buoncompagno (ore 19) ‘Le parole se le porta via il vento’, laboratorio di creazione di cartoline con la tecnica del collage a cura di Patricia Barcala Dominguez, artista spagnola. Il concerto all’alba (ore 6) di domani vedrà esibirsi l’arpista Raoul Moretti.