Alla Scoperta della bellezza tra musica e incontri al museo Archeologico

Seconda e ultima giornata per "Itinerari – Alla Scoperta della bellezza", serie di eventi gratuiti ideati dall’associazione Cantieri Musicali Ancona in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Il programma odierno prenderà il via questa mattina, alle ore 10.15, al Cinema Azzurro, in via Tagliamento, dove è previsto l’incontro ‘Vecchi cinema di Ancona’, che avrà come protagonista Franco Pietrucci. A condurre l’incontro sarà Damiano Fedeli. A seguire (ore 11.30), nella stessa sede, concerto del SEEM Sax Quartetto.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.45 al Museo Archeologico con la visita guidata alla nuova sezione ‘L’età romana nelle Marche’. Alle ore nel Salone delle Feste si terrà un concerto per clarinetto e quartetto d’archi. Ultimo appuntamento alle ore 20 nella vicina Chiesa del Gesù, dove si esibirà il quintetto di percussioni ‘Nettare’. Ingresso gratuito a tutti gli eventi. Prenotazioni: 3343467166 o cantierimusicaliancona@gmail.com.