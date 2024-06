Alla World Cup di Milano le prove per le Olimpiadi

Nell’ultima tappa della World Cup 2024 al Forum di Milano Sofia Raffaeli per l’ennesima volta in campo internazionale conquista l’argento nel concorso generale. Il talento fabrianese sia nella prima che nella seconda giornata ha rincorso la tedesca Varfolomeev che è stata perfetta. Darja Varfolomeev vince il concorso generale individuale della tappa italiana della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica e l’oro dell’intero Circuito FIG. La neo campionessa iridata con una prestazione eccezionale nella città meneghina sala sul gradino più alto del podio con il totale di 140.050. Piazza d’onore per la sua principale rivale, la numero due del mondo, Sofia Raffaeli, che di fronte all’exploit teutonico non è riuscita ha bissare il risultato ottenuto nella passata edizione.

Il talento azzurro (allenato da Claudia Mancinelli alla ginnastica Fabriano) si è fermata a quota 137.050, chiudendo l’ultimo all around stagionale sulla piazza d’onore con esibizioni di livello assoluto. Terza posizione per l’ucraina Viktoriia Onopriienko, che con 133.250 precede la connazionale Taisiia Onofriichuk (132.950). Nessuna finale per attrezzo conquistata dall’altra individualista azzurra. L’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri - che a Tokyo nel 2021 ottenne per la FGI il miglior piazzamento individuale di sempre - ha concluso al 16esimo posto con il punteggio complessivo di 127.200 (Cerchio 31.700 – Palla 33.000 – Clavette 31.800 – Nastro 30.700), alle spalle della francese Karbanov.

Oggi Milena – allenata anche lei da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano – sarà vicino alla sua compagna di club per trasmetterle tutta la sua forza in vista di altre quattro finali.

Sofia aveva chiuso la prima giornata con 70.650 punti i con due buone esecuzioni al cerchio (36.500) caratterizzata da eleganza ed espressività e alla palla (34.150) alle spalle della tedesca Varfolomeev. Nella giornata di ieri sabato la ginnasta cartaia come al solito ha incantato alle clavette ma una perdita a metà esercizio le ha precluso di molto la valutazione finale. Per lei solo un 33.750. Nell’ultimo esercizio al nastro Sofia, è incappata in una perdita sul secondo rischio al nastro, incontrando alcuni problemi di traiettorie. Con il punteggio di 32.650 l’azzurra è medaglia d’argento. Nonostante l’assenza di alcune stelle (le bulgare Nikolova e Kaleyn e l’israeliana Atamanov), la prova meneghina al concorso generale è stata molto combattuta e di livello. Oggi, con diretta su La7 dalle ore 14, le finali di attrezzo.

Angelo Campioni