Altra eccellenza,: "Cavò" nella Guida di Identità Golose

La Spiaggia di velluto eccellenza dell’enogastronomia, la lista dei premi si allunga con Cavò Livieti&Distillati, inserito nella Guida di Identità Golose. ‘Un locale per tutti, in cui la felicità del cliente è al primo posto’ – si legge tra le motivazioni – ‘Danila Ercole, figlia d’arte nel suo Cavò custodisce ricette antichi e segreti contadini, spesso diventati il valore aggiunto delle sue pizze di ricerca’. Pizze che si accompagnano ai cocktail sapientemente prepararti dal compagno Max Frezza, un connubio vincente che ha trasformato il locale in un’eccellenza, ma allo stesso tempo una rarità. ‘Perché fermarsi? Per la straordinaria varietà degli ingredienti, la ricercatezza meticolosa dei topping. E per le pizze a sei spicchi’. Una nuova tappa inserita in una delle guide più prestigiose del settore come new entry e che rende ancora di più via Carducci una via del gusto, dopo la riconferma dei ‘Tre Coni’, per la Gelateria Brunelli. È così che ‘Nana Piccolo Bistrot’, ‘Cavò Lieviti&Distillati’, Gelateria Brunelli arricchiscono la rive gouche della spiaggia di velluto, un luogo nel cuore del centro storico, dove pizza, gelati, cocktail e i piatti unici del bistrot la rendono una delle attrattive di Senigallia per gli amanti della cucina d’autore, dove i ristoranti sono circondati da monumenti, un modo unico per gustare un’eccellenza enogastronomica in un museo a cielo aperto.