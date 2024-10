Ambientalisti di nuovo davanti alla raffineria. Sabato manifestazione

Non retrocedono gli ambientalisti e confermano l’appuntamento di sabato, alle 15.30, davanti alla raffineria per una nuova manifestazione. Lo hanno chiarito Comitato Mal’Aria e Ondaverde, in una nota nella quale hanno riassunto i contenuti dell’udienza di giovedì scorso, dedicata alla discussione conclusiva del pubblico ministero e delle difese delle parti civili del primo processo a carico della raffineria per il reato di inquinamento ambientale colposo e le esalazioni tra il 2013 e il 2018. "La notizia più importante e negativa è che il pm ha chiesto l’assoluzione per inquinamento ambientale e il non doversi procedere per le altre accuse perché ormai prescritte", hanno detto, ripercorrendo l’iter delle indagini preliminari. "Ne dobbiamo prendere atto, per forza, in attesa della sentenza del giudice". In merito ad alcuni interventi effettuati in raffineria ("tipo copertura vasche reflui e sistema filtri fotocatalitici all’isola pontile per abbattere le emissioni di composti organici volatili"), hanno concluso dicendo "sono poi stati realizzati dalla fine del 2018 in avanti. Almeno questo lo abbiamo ottenuto". Intanto si prepara una nuova giornata di mobilitazione: "Chiediamo a più persone possibili di capire l’importanza di aiutarci nel dare appuntamento per sabato – la chiosa finale dei comitati ambientalisti –. I movimenti di persone che provano a cambiare le cose non perdono mai e non perdiamo neanche in caso di assoluzione della raffineria in questo processo".