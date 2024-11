"Anche gli scooter sui marciapiedi"

"Che le auto corrano troppo è fuori di dubbio – evidenzia il noto benzinaio del Viale della Vittoria, Giuseppe Piccione, che ci accoglie alla pompa di beniza con il sorriso di sempre – Io lo vedo perché lavoro proprio qui. Addirittura quando c’è coda – dice – gli scooter passano sul marciapiede e io devo stare attento, quando esco dall’ufficio, a non essere investito. Se la Zona 30 in stile Bologna possa essere la soluzione? Beh, sì – riflette – ma poi la questione dovrebbe ruotare attorno ai controlli. Se fai una Zona 30 e non sanzioni chi non la rispetta è abbastanza inutile. Ma sicuramente potrebbe essere un buon deterrente alla velocità".