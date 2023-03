Ancona bistrattata "Una ex bella donna che non si cura: da 5 in pagella"

di Ilaria Traditi "Ancona? Molto meglio Fano". E’ bastato un articolo, a firma del giornalista Angelo Scorza, apparso su "Ship2Shore" magazine online di cui è direttore responsabile, per rinfocolare il vecchio dibattito sulla vocazione turistica del capoluogo regionale. Secondo il giornalista, originario di Genova e in visita ad Ancona per un paio di giorni, la città sarebbe "molto peggio che trascurata, per certi aspetti addirittura bistrattata". "Perché – prosegue- per rendere il paragone non c’è nulla di più avvilente di una (ex) bella donna che non si curi, sia poco pulita, che esca alla sera senza trucco e con abiti trasandati". Questo è solo uno dei passaggi del poco lusinghiero articolo di Scorza, che, corredato da una serie di foto, demolisce pezzo per pezzo il centro cittadino e il porto, le strade e perfino il carattere degli anconetani: "La tradizionale e tipica accoglienza ligure da brividi gelidi e da risate amare – sottolinea - ci è sembrata una autentica gioia di vivere e un tributo all’affabilità, al confronto". L’autore, che si trovava in città per seguire come inviato i festeggiamenti per i 120 anni della Frittelli Maritime alle Muse, voleva approfittarne per conoscere un po’ meglio le nostre bellezze ed...