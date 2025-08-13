Incidente frontale nella curva maledetta: muore una donna di 53 anni

Massignano (Ascoli Piceno), 13 agosto 2025 – Una donna di 53 anni, residente nel territorio di Montefiore dell’Aso, sempre nel Piceno, alla guida della sua Fiat Panda, ha perso la vita in un terribile schianto frontale con un camion.

Il sinistro è avvenuto questa mattina intorno alle 8,30 nei pressi del ristorante Le Palme, lungo la provinciale Valmenocchia in comune di Massignano. Secondo la prima ricostruzione la Panda era diretta verso mare quando si è scontrata con il camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Lo scontro è accaduto sulla leggera semicurva che in passato è stata già teatro di altri incidenti molto gravi. A seguito del violento impatto la Panda è finita contro il guard rail e il camion fuori strada dalla parte opposta.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per estrarre la vittima dall’abitacolo, dopo l’autorizzazione del magistrato di Fermo competente per territorio, i carabinieri della compagnia di San Benedetto e due equipaggi della potes-118 di San Benedetto. La strada è stata chiusa al transito e la viabilità dirottata su altre arterie vicine.