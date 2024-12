Ancona "Facciamoci un regalo di Natale"

Enrico Rovinelli, ventiduenne difensore centrale fanese di 190 cm proveniente dal Fossombrone, è giunto la scorsa estate in biancorosso fortemente cercato e voluto dallo staff di Massimo Gadda. Sette partite tra tribuna e panchina, poi la maglia da titolare e un giallo nella gara di Termoli, quindi altre sei sfide da protagonista, e oggi punto fermo della difesa biancorossa insieme a Boccardi e Codromaz. Domenica affronterà al Del Conero la sua ex squadra, quel Fossombrone da cui mette tutti in guardia. Anche se la sua Ancona sta attraversando un ottimo momento, forte delle tre vittorie consecutive che hanno riportato fiducia e buonumore all’interno del gruppo: "Vincere aiuta a vincere – racconta Rovinelli –. Venivamo da due vittorie, abbiamo iniziato a giocare meglio, più tranquilli, e abbiamo fatto un’ottima partita su un campo difficile. E’ stata una bella vittoria".

Titolare inamovibile dopo l’infortunio di Magnanini: significa che Rovinelli partita dopo partita ha saputo mostrare senza esitazioni le sue qualità al servizio dell’Ancona: "Sin dall’inizio mi sono trovato bene con questa squadra, anche all’inizio ero tranquillo perché sapevo che avrei avuto le mie opportunità. E’ arrivata un’occasione purtroppo per l’infortunio di un mio compagno, però mi sono fatto trovare pronto e sono felice di questo, sia per l’andamento della squadra, sia a livello personale". Domenica contro la sua ex squadra: "Una partita difficile, perché loro vengono da tre sconfitte e vorranno riscattarsi, e poi conoscendoli so che sono una squadra unita, bella, compatta, con un mister che li conosce bene, un gruppo che lavora insieme da anni e che verrà ad Ancona per fare punti. E sarà anche una partita che sentirò dal punto di vista emotivo. Però ce la metteremo tutta per vincere".

I punti di forza del Fosso: "Il fatto che si conoscono molto bene, che sono giovani, che giocano un buon calcio, e poi Casolla, un punto di riferimento per la squadra. Dovremo fare attenzione". Una squadra che prima delle tre sconfitte era in testa alla classifica con la Samb: "Ma non era una sorpresa, perché è molto collaudata". Tre partite alla fine del girone d’andata, a cominciare da quella di domenica, ecco dove vuole arrivare quest’Ancona secondo Rovinelli: "Il più in alto possibile, vogliamo vincerle tutte e tre, fare il pieno prima di Natale". Intanto nuovo sponsor all’orizzonte, che dovrebbe essere ufficializzato quanto prima dalla società.

Giuseppe Poli