Anziana travolta da un’auto vicino al cimitero

Stava passeggiando all’altezza dell’intersezione tra via Buozzi e via Castellaraccia quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un’autovettura ed è franata rovinosamente a terra. Choc, ieri mattina intorno alle 11, per un’anziana investita alle porte del centro di Falconara, non troppo distante dal cimitero "capoluogo". Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia locale, unitamente al personale della Croce Gialla Falconara per portare i soccorsi alla donna. Per fortuna non avrebbe perso conoscenza e non sarebbe in gravi condizioni. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. La signora è stata urtata da un’utilitaria condotta da un altro anziano. Entrambi ottantenni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo in discesa via Castellaraccia. Giunto all’incrocio con via Buozzi, in fase di svolta verso destra, avrebbe investito la donna che era intenta invece ad attraversare la carreggiata verso via Baldelli, nei pressi della casa che fa angolo. Presumibilmente, il conducente potrebbe non essersi accorto del passaggio della signora. Ma per chiarire l’esatta dinamica saranno necessari ulteriori approfondimenti da parte degli operatori del Comando di Palazzo Bianchi. In tal senso non è da escludere che si possano visionare le immagini della videosorveglianza. Videosorveglianza, peraltro, integrata e sempre più interconnessa tra moderne e differenti tecnologie. Come non bastasse, sempre ieri ma nel tardo pomeriggio, si è verificato un altro investimento di un pedone, tra le vie Leopardi e via Gobetti. Anche in questo caso, a farne le spese una persona anziana che non sarebbe grave. Ad ogni modo, questo doppio episodio segue di soli tre giorni quello verificatosi sabato mattina – erano passate da poco le 8 – all’altezza del ponte sul fiume Esino. In quella circostanza, un’autovettura condotta da un giovane anconetano aveva urtato un ciclista di mezza età che stava avanzando in bici in direzione Montemarciano. L’sos era stato raccolto dalla Polizia locale, giunta tempestivamente in zona per aiutarlo, ma che, solo in un primo momento, non era riuscita ad intercettare il conducente della vettura, sicché si era già allontanato dal luogo dove aveva provocato l’incidente. In un breve periodo, tuttavia, gli agenti hanno ascoltato testimoni e raccolto prove tanto da individuarlo, a meno di 500 metri, mentre era intento a sostituire una gomma, probabilmente forata dopo il sinistro. Sottoposto agli accertamenti dell’etilometro, il giovane sarebbe risultato positivo all’alcoltest e recidivo per la guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata e denuncia per omissione di soccorso e fuga.