Arena al Porto, c’è anche la Francini. Popsophia, un sold out in dieci minuti

Ci sarà anche l’attrice Chiara Francini ad arricchire la proposta culturale dell’estate anconetana con lo spettacolo "Forte e Chiara" in programma il 13 luglio al Porto Antico (Arena sul Mare). E il Comune concederà patrocinio e provvidenza tecnica a sostegno dell’iniziativa come deliberato ieri durante i lavori della VI Commissione. Nonostante l’astensione da parte dell’opposizione la delibera è stata approvata e così l’amministrazione metterà a disposizione degli organizzatori (l’agenzia Eclissi Eventi di Morrovalle) la struttura con il palco, la corrente, la biglietteria, il servizio di sicurezza, i bagni chimici e le affissioni promozionali.

"Forte e Chiara" è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui l’attrice toscana ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, le vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. "Anche per il 2024 – si legge nella delibera – l’amministrazione intende contribuire alla realizzazione sul territorio comunale di progetti ed iniziative culturali di interesse generale realizzati a beneficio della cittadinanza, attraverso il sostegno logistico, organizzativo ed economico alle associazioni ed agli operatori culturali ed economici di riferimento operanti sul territorio che ne facciano richiesta".

"Siamo molto soddisfatti di questa novità – sottolinea l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio – in questi giorni stanno continuando ad arrivare proposte con nomi importanti come quello di Francini e le stiamo valutando. La location del Porto Antico è poliedrica e permette di ospitare eventi di diversa natura, dal concerto allo spettacolo teatrale e cercheremo di farla vivere il più possibile nel mese di luglio. Ricordiamo che dall’estate 2024 finalmente tornerà operativa anche la suggestiva location dell’anfiteatro dopo ben 13 anni di chiusura". All’Arena sul Mare lo spettacolo di Francini sarà anticipato dai concerti dell’Ulisse Fest (Vasco Brondi il 4 luglio, la Taranta il 5, Malika Ayane e Skin il 6) mentre all’Anfiteatro si parte il 21 giugno con Popsophia e si prosegue il 22 con uno spettacolo di musica e filosofia dedicato a Raffaella Carrà, quindi il 16 luglio con Ancona Jazz per poi chiudere con Adriatico Mediterraneo.

E a proposito di Popsophia, all’apertura delle prenotazioni per gli spettacoli del 21 e 22 giugno dedicati al solstizio d’estate e alla riproposizione rinnovata di un philoshow dedicato a Raffaella Carrà, le disponibilità di posti sono andate esaurite nel giro di 10 minuti. In caso di eventuali cancellazioni e disdette verranno riassegnati dalla piattaforma alcuni posti disponibili per cui l’invito a chi non è riuscito a riservare il posto è di controllare periodicamente la disponibilità di eventuali biglietti disdetti.

"Siamo contenti di far rivivere il Porto Antico a luglio, lo dovevamo alla città dopo anni in cui si sono viste ben poche proposte nel periodo estivo – spiega Eliantonio – per noi è un punto di partenza, un esperimento che ci permetterà di valutare la risposta della cittadinanza e dare nuovo impulso a luoghi simbolo di Ancona troppo a lungo dimenticati".