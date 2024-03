Arena al porto UlisseFest, Popsophia e concerti

Un primo colpo sul fronte degli eventi è stato messo a segno. L’assessore Angelo Eliantonio ha annunciato che il 21 giugno del prossimo anno la band dei Pinguini Tattici Nucleari farà tappa allo stadio Del Conero in occasione dello "Hello world - Tour negli stadi" che ieri è stato presentato e che conta otto appuntamenti in Italia. Un buon viatico per l’estate del 2025, ma intanto si studia quello che sarà il cartellone dei prossimi mesi della stagione "calda" e in particolare c’è grande attesa per capire cosa accadrà all’"arena" che verrà realizzata al porto antico. Una struttura che potrà ospitare, con la massima capienza, fino a 5mila persone. In vista di questa novità si susseguono in Comune gli incontri con promoter, organizzatori per cercare di pianificare la stagione degli eventi.

Da quel poco che trapela sul palco allestito nel porto ci dovrebbe essere una nuova puntata del festival Popsophia con qualcosa studiato per l’occasione, così come sarà ospitato in quella sede anche una parte dell’UlisseFest della Lonley Planet. Ma l’arena sarà anche sede di alcuni concerti sfrattati dal cortile della Mole dove sono in corso i lavori.

Ci riferiamo a Spilla, alla rassegna del Jazz solo per citarne alcuni. Ma si lavora anche su altre novità come la possibile rassegna di concerti che potrebbero occupare una decina di giorni: qualcosa come tre appuntamenti con grandi nomi della scena nazionale e, forse, anche internazionale. Un esempio è quello messo in piedi a Senigallia in piazza Garibaldi con i Simple Minds il primo luglio e subito dopo i Pooh e una terza data da definire. Insomma l’assessore Eliantonio vorrebbe partire con il piede giusto regalando al capooluogo un’estate capace di attrarre non solo turisti ma anche i marchigiani pronti a raggiungere Ancona per assistere a spettacoli di grande rilievo.

Le tempistiche non giocano a favore: bisogna cercare di arrivare nel più breve tempo possibile a predisporre un elenco di date disponibli in modo che gli organizzatori possano iniziare e riempire le varie caselle. Molto dipende dagli incastri con l’Autorità portuale che ha dato l’ok all’arena, ma deve gioco forza studiare l’intreccio tra manifestazioni e arrivo dei traghetti. Si dovrà cercare di non sovrapporre l’imbarco o lo sbarco di un traghetto con l’arrivo degli spettatori per uno degli eventi. Un lavoro complicato, ma non impossibile, dal quale poi dipenderà l’articolazione dell’intero cartellone.

a. q,