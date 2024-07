Arena sul mare al via. Spunta il servizio bar dopo il bando deserto. Si monta il palcoscenico

Arena sul Mare, la Rete Esercenti Piazza del Papa salva in calcio d’angolo l’amministrazione comunale per il servizio bar, tra ristorazione e bevande. Salvi a luglio l’Ulisse Fest e gli altri due show (Chiara Francini e il concerto dell’associazione Sulvic), dopo che il bando per affidare la somministrazione di cibo e bevande al Porto Antico era andato deserto. A comunicarlo, ieri mattina è stata l’amministrazione comunale su proposta dell’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio e dell’assessore all’Economia della Notte Marco Battino: "Il servizio di somministrazione sarà garantito per artisti e pubblico in occasione di tutti gli eventi che saranno ospitati in questa location per migliorare l’attrattività dell’Arena stessa, il cui primo evento dell’estate 2024 è atteso per giovedì 4 luglio con il concerto di Vasco Brondi all’interno dell’Ulisse Fest. Agli operatori della Rete Esercenti Piazza del Papa verrà concesso l’utilizzo gratuito delle attrezzature già presenti sul posto per poter garantire il corretto svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande" si legge nella nota diffusa ieri. Massima disponibilità dunque da parte della giunta nei confronti dei gestori dei locali di piazza del Plebiscito, bravi a raccogliere l’appello dell’amministrazione, rimasta spiazzata dal bando andato deserto. Un cartellone tutt’altro che stellare all’Arena sul Mare e soprattutto pochissime date, hanno spinto i potenziali interessati a cercare alternative.

Ieri intanto sono iniziati i lavori di montaggio del palco e di allestimento dell’area alla banchina 1 del Porto Antico. Oggi è in programma l’ultima riunione della Commissione di Vigilanza sugli spettacoli per sistemare gli ultimi dettagli legati alla sicurezza; domani, vigilia dell’Ulisse Fest, è previsto un sopralluogo della commissione stessa al porto antico. Poi l’atteso festival potrà davvero iniziare.

p.cu.