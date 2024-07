Arena sul mare in sicurezza. Ulisse Fest, ultimo sopralluogo. Il porto antico verrà blindato

La sicurezza sarà alla base dell’Arena sul Mare. La Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, la struttura che garantisce appunto che il pubblico possa godere di eventi senza preoccupazioni, effettuerà un ultimo, decisivo sopralluogo tecnico al Porto Antico oggi alle 15, poche ore prima che il sipario sull’Ulisse Fest al porto si sollevi. I membri della Commissione, coordinata dall’amministrazione comunale, dovranno valutare se nei fatti sono state seguite le regole disposte dalla progettazione della struttura, a partire dall’impiantistica.

La speranza degli organizzatori è che tutto sia stato messo in pratica correttamente per non rischiare ritardi se non addirittura rinvii. Tra le misure di sicurezza più delicate quelle che riguardano la vicinanza dello specchio acqueo del porto. Palco e platea, infatti, si trovano sulla banchina 1, a pochi metri dall’acqua. L’area è stata sigillata, ma nel caso ci dovessero essere problemi sul posto saranno presenti e fissi due addetti al salvamento. A livello organizzativo c’è attesa per capire come avverranno i due avvicendamenti di spettacoli tra domani e sabato quando dopo i due concerti il set verrà stravolto per trasformare l’arena in una grande pista da ballo per i dj set. Tutto pronto anche sul fronte logistico. L’ingresso al Porto Antico sarà consentito solo ed esclusivamente ai pedoni in ingresso dal varco di San Primiano (la passerella che dal civico 42 di Lungomare Vanvitelli collega l’istituto nautico. Qui si troverà anche la biglietteria per tutti gli eventi dell’Ulisse Fest. I parcheggi gestiti da Ancona Servizi, Cialdini, Traiano e Archi saranno aperti anche domenica 7 luglio. Ingresso ai parcheggi consentito tutti i giorni fino alle 23 e uscita consentita automaticamente smarcando sempre con biglietto di ingresso. Sul fronte della viabilità previste limitazioni del traffico dalle 8 di oggi alle 6 di domenica. Divieti di sosta e fermata previsti nella zona tra lungomare Vanvitelli, largo Dogana, in piazza Dante e nel tratto dell’Area archeologica. In via della Loggia divieto di sosta e fermata nei due stalli disabili all’altezza del palazzo Rai da trasformare negli stalli a spina di pesce adiacenti il Teatro delle Muse.