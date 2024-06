"Art Festival" viaggia nei Comuni. Spettacoli itineranti tra piazze e vie

"Art Festival 2024" è stato presentato ieri a Loreto, un format che unisce 5 Comuni dell’anconetano e del maceratese. Unica la formula, con intrattenimenti adatti sia a bambini che ad adulti, diverse le atmosfere per ogni singola location secondo l’ideazione dell’associazione promotrice Whats Art. Una rassegna, patrocinata dalla Regione Marche, che negli anni ha saputo rinnovarsi. Per l’esordio a Montelupone, in piazza del Comune, oggi due sono gli spettacoli previsti: in apertura "Unicycle Dream Man" con Giorgio Bertolotti, uno show dove si susseguono momenti di giocoleria frizzante, evoluzioni tecniche a cavallo di un monociclo gigante e ironia tagliente su una ruota. A seguire Gùshi con Brunitus, fiaba circense, dove protagonista è il diablo, uno strumento millenario di origine cinese. A Montelupone è prevista un’altra serata, sabato 31 agosto, con altrettanti spettacoli.

La seconda tappa sarà a Numana giovedì e la novità, suggerita anche dalla natura del centro storico, sarà l’introduzione di uno spettacolo itinerante di una compagnia, veterana al Carnevale di Venezia. Con lo spettacolo "Trio Pedali", la Compagnia Acrobati del Borgo sarà protagonista di un’animazione itinerante in grado di unire comicità, eleganza ed energia in un clima di festa senza sosta.

A Loreto, domenica 7 luglio, il format subirà una dilatazione, coinvolgendo non solo via papa Sisto V e piazza Garibaldi, come lo scorso anno ma anche piazza Fontana dei Galli con una serie di performance sorprendenti. Per la data di Porto Recanati, giovedì 11, la novità assoluta è il cambio di location. Per il 2024 ad ospitare Art Festival sarà infatti piazza Brancondi, nello specifico Largo Porto Giulio (lato mare) per gli spettacoli e via Lepanto, per il mercato di artigianato.

Chiuderà l’edizione la due giorni a Recanati, il 12 e 13, in cui, tra teatro, musica, circo contemporaneo, bolle di sapone, presentazione di libri e installazione grafiche, il centro storico si trasformerà in una vera e propria vetrina in grado di dare visibilità a tanti giovani artisti. Francesca Carli, assessore alla Cultura di Loreto, ha detto: "Con grande piacere quest’anno il Comune di Loreto ospita la conferenza stampa di un’esperienza davvero coinvolgente e multisensoriale che ci porta nel cuore dell’arte performativa. Appuntamenti di grande qualità".

Silvia Santini