Assalita dal suo cane Rottweiler: braccio dilaniato, operata d’urgenza. E’ grave

Senigallia (Ancona), 4 marzo 2024 – Paura nel primo pomeriggio di ieri in località Borgo Catena dove una 66enne è stata aggredita dal suo cane. Non è ancora chiara la dinamica su cui stanno lavorando i carabinieri intervenuti sul posto per indagini e rilievi. Il cane, un Rottweiler di proprietà della donna, improvvisamente l’avrebbe aggredita azzannandole un braccio. Le urla disperate della 66enne hanno attirato l’attenzione di alcune persone che hanno subito dato l’allarme. Sul posto si è precipitata un’ambulanza e i carabinieri: in un primo momento le condizioni della donna sono sembrate molto gravi.

Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata in un campo a poca distanza dall’incidente. La 66enne è stata trasferita nel nosocomio regionale dov’è stata sottoposta ad accertamenti e medica. Ha riportato gravi lesioni ad un braccio ed è stato necessario sottoporla ad un intervento chirurgico.

Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il cane è stato sottoposto ad isolamento. L’aggressione da parte di un cane è un fenomeno che, nonostante diverse campagne di sensibilizzazione e l’attenzione volta agli animali domestici, si verifica comunemente. L’animale sarà sottoposto alle valutazioni per verificarne l’aggressività.

Il Rottweiller non avrebbe mai mostrato problemi di aggressività fino a ieri, quando improvvisamente si è scagliato contro la sua padrona. Un attacco che poteva trasformarsi in tragedia, proprio com’è avvenuto qualche giorno fa a Mercatino Conca (Pesaro Urbino) dove una donna è stata aggredita, scaraventata a terra e morsa alla testa dal suo cane, un pastore dell’Asia centrale. La donna è deceduta. Quella di ieri è stata fortunatamente una tragedia sfiorata, la padrona è riuscita a sottrarsi e a mettersi in salvo. Fondamentale anche il tempestivo intervento da parte dei sanitari