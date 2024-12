Assemblea pubblica a Castelferretti: discussione su alluvione e progetto Consorzio-Regione-Comune

Ottanta persone del Gruppo spontaneo di Castelferretti, sorto dopo l’alluvione del 19 settembre scorso, hanno preso parte all’assemblea pubblica di venerdì realizzata nella sala Arci con tecnici e ingegneri.

Nel merito è stato discusso anche il progetto presentato da Consorzio, Regione e Comune a fine ottobre. In cima all’agenda della comunità, oltre alla preoccupazione vissuta nell’emergenza, anche le richieste di informare nell’immediatezza, i nodi rimborsi (il 15 si aprirà la piattaforma) e il lavoro fatto che confluirà in un documento da sottoporre agli Enti sovraordinati.

"Con l’auspicio di sentire, in un incontro aperto con i cittadini, le Istituzioni sulle questioni poste sul documento in oggetto – hanno chiarito in una nota congiunta a margine della riunione – Su quest’ultimo punto i cittadini sono fermi e determinati".

Potrebbero seguire ulteriori momenti di approfondimento nel breve periodo.