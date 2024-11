Attivato "Municipium": la nuova App comunale per segnalare problemi e chiedere interventi

Attivato ieri ufficialmente l’app Municipium, "strumento digitale – spiegano dalla giunta Ghergo - che permetterà ai cittadini di accedere a una gamma di servizi e informazioni utili, semplificando il dialogo e il coinvolgimento nella vita amministrativa. Dopo una prima fase di rodaggio Municipium sarà l’unico canale per segnalare cosa non va in città e chiedere interventi. Già arrivate ieri le prime segnalazioni, ma la app consente anche di consultare il calendario rifiuti, visualizzare i punti di interesse sul territorio e ricevere informazioni aggiornate su eventi e notizie comunali. "Grazie alla funzione di segnalazione integrata nell’app Municipium, i cittadini di Fabriano ora hanno a disposizione un canale diretto e immediato per comunicare situazioni di criticità sul territorio comunale – aggiungono -. Attraverso questa funzione è possibile inviare segnalazioni geolocalizzate corredate di fotografie e dettagli descrittivi, permettendo all’Amministrazione di ricevere informazioni chiare e precise riguardo a problematiche che possono variare dai danni stradali ai guasti nell’illuminazione pubblica, fino alla gestione della pulizia urbana". "Questo strumento digitale, ideato per agevolare una comunicazione efficace e responsabile – aggiungono dal municipio - sarà l’unico canale ufficiale per l’invio di segnalazioni al Comune che prenderà in carico solo quanto segnalato attraverso questo strumento. Le segnalazioni inoltrate attraverso Municipium consentiranno al Comune di gestire le segnalazioni in modo diretto con un sistema di tracciamento che permetterà di seguirne lo stato di avanzamento. I cittadini potranno inoltre ricevere notifiche di aggiornamento, assicurando così trasparenza e continuità nella comunicazione tra l’Ente e la cittadinanza. La scelta di utilizzare esclusivamente l’app per la gestione delle segnalazioni nasce dall’obiettivo di centralizzare e ottimizzare le richieste, evitando dispersioni e garantendo un servizio affidabile e strutturato. Il sistema di Municipium, infatti, permette una gestione sistematica e gerarchica delle segnalazioni, consentendo all’Amministrazione di coordinare le risorse in modo più efficiente e di rispondere alle richieste in base alla loro priorità e urgenza. "Municipium – evidenzia il sindaco Ghergo - è un’applicazione che rappresenta un valido supporto per semplificare la comunicazione con i cittadini".

Sara Ferreri