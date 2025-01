Avanti con SkyAlps. Sanzio, voli di continuità: c’è la proroga di Enac. Ma ora nuovo bando

Quasi al fotofinish, ma quella notizia tanto attesa è arrivata. Sono stati, infatti, prorogati fino a ottobre i cosiddetti voli di continuità territoriale dall’Ancona International Airport, operati dalla compagnia SkyAlps dal capoluogo marchigiano verso Roma, Milano e Napoli. Ne ha dato notizia, ieri, l’Ente nazionale dell’aviazione civile dopo aver firmato "la proroga dei collegamenti aerei relativi ai voli dall’aeroporto di Ancona e Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli e viceversa per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della regione Marche". Una proroga che, si è appreso, "è stata perfezionata dall’Enac a valle dei pareri favorevoli rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Marche".

Secondo le ricostruzioni, aspettando i riscontri ufficiali, il vettore altoatesino proseguirà le operazioni fintanto non sarà individuato il soggetto che, in via definitiva, dovrà operare la continuità territoriale dalle Marche. In altre parole, fino a quando non sarà pubblicato e aggiudicato il nuovo bando. Un iter lungo e articolato, che sta richiedendo tempo per mettere a punto ogni dettaglio. Come si ricorderà, infatti, SkyAlps era subentrata al Sanzio il primo aprile 2024, in seguito all’attivazione della procedura di emergenza attivata dall’Enac, dopo l’uscita anticipata dal bando di Aeroitalia. A novembre dell’anno scorso, SkyAlps aveva ricevuto un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2025 (domani) per assicurare il servizio senza interruzioni. A due giorni dalla scadenza, ecco l’estensione. Tra i tre voli "domestici", quello che starebbe funzionando meglio è Milano, grazie al "link" in andata e ritorno per due volte al giorno. Più complessa la situazione di Roma, volo operato quotidianamente, seppure il ritorno resti programmato all’indomani. Si lavora per anticipare l’andata. SkyAlps ratificherà – forse ha già ratificato, al momento di andare in stampa, ndr – la vendita dei biglietti per i prossimi mesi.