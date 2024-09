"Bambini di 3 anni su whatsapp. Una scuola per genitori e famiglie"

Teatro delle Muse gremito per l’ evento ‘Tra realtà e social – saper fare e saper essere nell’era digitale’, il primo del progetto ‘Connettiamoci – alziamo lo sguardo verso il futuro’, voluto da ANCoS Aps e Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 70 anni.

Dopo i saluti di Graziano Sabbatini, Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino, che ha parlato dell’importanza del far appassionare i giovani al mondo del lavoro, il Segretario Marco Pierpaoli ha annunciato l’avvio di una ‘Scuola’ per genitori e famiglie, articolata in due laboratori gratuiti che nel corso di 12 appuntamenti tra ottobre e novembre, avrà lo scopo di fornire elementi utili asupportare il processo di crescita dei figli in un’era in cui è necessario conoscere e saper gestire nuove tecnologie e strumenti digitali per non diventarne vittime. In palcoscenico sono poi saliti lo psicoterapeuta e divulgatore Giuseppe Lavenia che ha presentato i dati relativi alla dipendenza digitale di giovani e giovanissimi. "Il 17% dei bambini di 3 o 4 anni possiede già uno smartphone, e il 50% di loro utilizza persino WhatsApp".

Il prof influencer Vincenzo Schettini ha sottolineato la volontà di "contagiare gli artigiani italiani nel raccontarsi a scuola e voglio anche raccontarli attraverso le mie pagine in modo che i giovani possano scoprire la creatività, l’arte, le opportunità che questo mestiere offre".